LAS SOCIEDADES ABIERTAS Vargas Llosa recupera su mejor registro con el ensayo 'La llamada de la tribu', su autobiografía intelectual RAFA MARÍ Lunes, 4 junio 2018, 11:25

Decepciones. Apenas me han interesado los últimos libros de Vargas Llosa. El tono de rutina con oficio en esta postrera etapa del gran escritor peruano-español queda por fin superado en 'La llamada de la tribu' (Alfaguara, 2018), autobiografía intelectual en la que Vargas Llosa analiza el pensamiento de filósofos liberales decisivos en su vida: Adam Smith, Ortega y Gasset, Hayek, Karl Popper, Raymond Aron, Isaiah Berlin y Jean-François Revel.

Moción de censura. No es fácil defender hoy en día el pensamiento liberal. La crisis económica, el paro, la deuda y la corrupción han dado argumentos de peso a los antiliberales. Los problemas se acumulan. Pero en las sociedades abiertas es posible gobernar de varias maneras y es posible también -lo hemos visto justo ahora- presentar una moción de censura, ganarla y tumbar al gobierno de la nación.

Ortega y Gasset. Vargas Llosa cita a Ortega y Gasset, que en 'La rebelión de las masas' postulaba que parte del declive europeo «se debe al crecimiento desmesurado del Estado», cuyas asfixiantes mallas burocráticas e intervencionistas dificultan las iniciativas y la creatividad de los ciudadanos.

Popper. Vargas Llosa comenta la tesis principal de Popper en 'La sociedad abierta y sus enemigos'. «Popper defiende con argumentos lúcidos el método reformista -democrático y liberal- de transformación gradual y consensuada de la sociedad contra la pretensión revolucionaria de cambiarla de modo inmediato, real y definitivo. La ingeniería fragmentaria hecha con pequeños ajustes y reajustes que pueden mejorarse continuamente es pacífica, busca amplios consensos y está siempre expuesta a la crítica que fiscaliza sus acciones. La ingeniería utópica, que prescinde de buscar aquellos consensos, tiende a arrollar a sus críticos como obstáculos inaceptables a sus fines mesiánicos».

Isaiah Berlin. «Fue uno de esos raros intelectuales capaces de reconocer que sus propias convicciones podían ser erradas y acertadas las de sus adverarios ideológicos», dice Vargas Llosa de Berlin. «La mejor prueba de ese espíritu abierto y sensible que contrastaba siempre sus ideas con la realidad para ver si esta las confirmaba o contradecía, la dio dedicando sus mayores empeños a estudiar a Carlos Marx y el comunismo (...). Tenía la pasión del saber y a quienes promovían las cosas que él detestaba, como el autoritarismo, el racismo, el dogmatismo y la violencia, antes que refutarlos quería entenderlos, averiguar cómo y por qué habían llegado a identificarse con doctrinas que agravaban las injusticias, la barbarie y los sufrimientos humanos».

Revel. Excelente el capítulo dedicado a 'El conocimiento inútil', ensayo en el que Revel sostiene no ser la verdad sino la mentira «la fuerza que mueve a la sociedad de nuestro tiempo». El desarrollo del conocimiento y la información «no ha impedido que quienes organizan la vida de los demás y orientan la marcha de la sociedad sigan cometiendo los mismos errores y provocando las mismas catástrofes porque sus decisiones continúan siendo dictadas por el prejuicio, la pasión o el instinto antes que por la razón».

Adversarios. El diagnóstico de Revel iba dirigido contra los intelectuales de Occidente. «Los más nocivos adversarios de la sociedad liberal no son sus adversarios del exterior -los regímenes totalitarios y las satrapías 'progresistas' del tercer mundo- sino ese vasto conglomerado de objetores internos que constituyen la intelligentsia de los países libres». El brío de la prosa, lo acerado de la inteligencia de Revel, «su enciclopédica documentación y los chispazos de humor sarcástico se conjugan para hacer de la lectura una experiencia hipnótica».

Democracias. Los antiliberales leen con tantos prejuicios a Revel que cierta vez una amiga me reprochó con acritud mis elogios al autor de 'Cómo acabar con las democracias'. Le aclaré que el libro de Revel no se titula así, sino 'Cómo acaban las democracias'. Revel no propone una guía para imponer el fascismo, «por el contrario nos advierte de los peligros que se ciernen sobre las democracias», puntualicé.

Desdén. Mi amiga, que por supuesto no había leído 'Cómo acaban las democracias', me miró con el desdén de la ignorancia.