Sobre la traición

Se detecta en el atmósfera una inocente apelación -y condena- de la traición, como si ello no fuera en cierta manera consustancial al mundo de la política, y no hubiera existido siempre y en todas las latitudes. Para que se firmaran los acuerdos de Evian que dieron paso a la independencia de Argelia, tuvo que pronunciarse hace sesenta años, el 4 de junio de 1958 el discurso del General de Gaulle en el Fórum de Argel ante la multitud, con el famoso: «Je vous ai compris». Os he entendido, con la firmeza de estar pensando en hacer exactamente lo contrario, abandonar a su suerte a los pieds-noirs, desde el pánico a que Colombay-les-deux-Eglises se convirtiera en Colombay-les-deux Mosquées. Todo ello demuestra la justeza de aquella afirmación de Talleyrand, de que la lealtad es cuestión de fechas, porque en política es absurda la declinación del jamás, y todo se ajusta como un guante al contorno del 'depende', que viene como anillo al dedo a la estratégica inteligencia del PNV, que es en versión parlamentaria lo que Alemania en las competiciones de fútbol. El fútbol es un deporte en el que juegan once contra once y los Presupuestos Generales los acaba ganando siempre el PNV. Hay un pequeño ensayo de 1990, 'Elogio de la traición. Sobre el arte de gobernar por medio de la negación', de Denis Jeambar e Ives Roucaute, lleno de ejemplos más allá de Maquiavelo. El François Miterrand de 1954 y su divisa de que Argelia es Francia, fue después paladín del anticolonialismo. No es gran cosa el libro, aunque sí hay una simpática e inteligente reivindicación del cambio y del ejercicio de la política desde la negación, sabiendo que es mucho mejor un traidor en lo que tiene de pragmático que un infalible totalitario. La evolución siempre tiene algunos elementos de traición, y se actúa en política contra el pasado, de forma que se equivoca quien se empeña en exhibir la falta de movimiento como un activo. Todos nos tenemos que traicionar y desmentirnos, que las contradicciones están llenas de matices. Es peor verse atrapado por esas dos colosales moles en la forma de entender la política. La de la apoteosis de los gestos y los símbolos, la épica, la alergia infantil a los hechos en que se sumerge la izquierda; y la comodidad adulta, estadística, pegada a los hechos, despoblada de grandeza en que transita la derecha. La única manera de sobrevivir sería una sociedad fuerte con una visión de la política como gesto poco relevante. Una política valorada en sus justos términos, a la que prestar escasa atención, haciendo compatibles las soluciones y los símbolos. Las sociedades abiertas son sociedades fundadas en la traición, o lo que es lo mismo, en la tradición del cambio. La sociedad cambia de moda y traiciona. Todo está escrito ya: «¿Seduce? Bella acusación. Seduce: tanto mejor. Los gobernantes no son las palabras sino los hombres».