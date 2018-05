Sobre la libertad

La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; (...) por la libertad así como por la honra se puede y debe aventurar la vida, y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres». Cervantes y Don Quijote en una frase clave para entender la vida. Ese respeto a la libertad, como don esencial para la persona y la sociedad, debe presidir toda acción humana y ser santo y seña de la convivencia ciudadana. Cervantes hace especial referencia a las mujeres. Los clásicos suelen transmitir los valores esenciales de la vida. Un ejemplo en relación al matrimonio por imposición, frecuente en la época cervantina. Marcela, una mujer que huyendo del matrimonio y de sus pretendientes se hace pastora para vivir en libertad. Lo consigue solo a medias, porque los pretendientes también la siguen al campo. Y Marcela afirma: «Yo conozco, con el natural entendimiento que Dios me ha dado, que todo lo hermoso es amable; mas no alcanzo que, por razón de ser amado, esté obligado lo que es amado por hermoso a amar a quien le ama». Doña Catalina de Oviedo, raptada y obligada a formar parte del harén del sultán; y ante el sultán reclama el derecho a su libertad religiosa. Y el sultán responde con admiración: «...no eres mía, tuya eres, y a tu valor se le debe adoración...». Y la Gitanilla, tras ser vendida, clama: «Estos señores bien pueden entregarte mi cuerpo; pero no mi alma, que es libre y nació libre, y ha de ser libre en tanto que yo quisiere».

No confundamos, una cosa es defender nuestras ideas acerca de cómo organizar la sociedad, y otra, y bien distinta, tratar de imponer esas ideas como si fueran las únicas, negando a los que piensan distinto a nosotros, la libertad de pensar de otro modo. ¡Sin respeto a la libertad no es posible la sociedad!