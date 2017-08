Sobre Guedes y el Bernabéu

Llega un momento en la vida en que uno ha de dar un paso atrás, y asumir la ignorancia. Blindar el conocimiento con la línea Maginot de sus modestas certezas. En este mundo de fútbol de YouTube, en mi casa son mis hijos los responsables del Departamento de Análisis de Fichajes, la secretaría técnica doméstica que dicta sentencia sobre la calidad de la nómina de fichajes a la que uno no puede ni quiere llegar. Confieso que nunca había escuchado el nombre de Gonçalo Guedes. Por eso me reservo para contar la batallita de Rifé o Martí Filosía, la diferencia notable entre Tatono y Tonono, con esos cromos alargados de mi primera colección de cromos, los de la temporada 69-70, en la que sí aparecía el Guedes que conozco. El de la UD Las Palmas. Juanito Guedes, el Mariscal, el jugador canario fallecido en 1970 de cáncer, con 28 años. No es distancia ni soberbia. Es la prudencia de los que hemos visto tantas veces las mismas situaciones que con un par de diálogos, y sin hacer espoiler, como en las películas del Oeste, ya sabemos si el forajido sigue las instrucciones de los granjeros, los ganaderos, o los accionistas del ferrocarril. De ahí que el partido en la playa, en establecimiento público con aficionados del Real Madrid no necesita más que cinco minutos para saber si los de Mestalla salen asustados ante los bandidos, o se enfrentarán para competir. Porque son los otros los que salen aterrorizados por la necesidad de la victoria imperativa, y el chantaje al que son sometidos por sus estrellas, y nosotros no tenemos otro objetivo que aguarles cordialmente la fiesta. Desde ese punto de vista, puramente descriptivo, ser parte de la clase media aventajada del fútbol, con ínfulas de grandeza, ofrece un abanico de opciones de las que nunca podrá disfrutar quien no conoce otra dieta que la de los triunfos, solomillo y gamba roja. Ser siempre rico o pobre debe ser, aparte de injusto, de un aburrimiento exorbitante. Lo nuestro sí resulta apasionante: la cercanía de un título ocasional, conseguido asaltando la mansión de los ricos, fastidiando su seguridad, pero también el regate a la pobreza tan cercana de los descensos, que solo resulta útil para hacer victimismo pésimo. Ser perdedor no es simpático, ni superior desde el punto de vista moral. Por eso quiero pensar que esta temporada podemos volver a ser el digno y sensato medio pelo que no copia a los de arriba, sino que se cuela en la fiesta, un punto gamberro, con el sopar de sobaquillo que envidian los del canapé del insulso hojaldre. Creer y luchar porque se pueda ganar, aunque al final no pueda ser. Igual esta temporada más de uno se dedica a mirar de reojo, con envidia, la contundencia de la longaniza con habas. El partido del Bernabéu habrá sido la primera prueba.