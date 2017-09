Sobre una colosal mentira

El viaje clamoroso del soberanismo catalán está basado en una colosal mentira que a su vez se desglosa en una serie interminable de engaños. Quizá el más llamativo de todos sea el histórico, que pretende reescribir la realidad afirmando que Cataluña fue una víctima del franquismo, que venía de fuera: franquismo castellano contra catalanismo autóctono. Pues no: la dictadura fue gestionada en Cataluña por catalanes, y cuando el dictador iba a Cataluña y se hospedaba en Pedralbes, toda la burguesía catalana acudía a rendirle pleitesía. Hubo en Cataluña, como en el resto del Estado, una oposición al franquismo, pero que no basta para redimir a un país humillado por una victoria militar seguida de una brutal represión.

Otra gran mentira es la que dibuja a una Cataluña íntegra sojuzgada por la corrupción española/madrileña. En esta materia, la competición está reñida, pero el caso catalán es sin duda más aparatoso. Porque en el Principado, fue la familia del patriarca nacionalista la que encabezó, con él mismo al frente, el gran latrocinio, que benefició a la pequeña burguesía que formaba el entramado principal del sistema.

La tercera mentira abarca el supuesto maltrato económico que habría padecido Cataluña a manos de un sistema malévolo que buscaba el sojuzgamiento material de los catalanes. Tuvieron que llegar Mas-Colell y Borrell, el uno nacionalista y el otro socialista, para desenmarañar aquella confusión mal intencionada que engendró una explicable malquerencia en el corazón de muchos catalanes mal informados.

La cuarta mentira está relacionada con un pretendido hegemonismo del Estado español sobre la cultura catalana, que es totalmente incierto. La cultura catalana se ha desarrollado majestuosa y exuberantemente en democracia, sin frenos ni corsés, de la misma manera que la lengua catalana se ha extendido sin freno hasta construir con el castellano un bilingüismo irreprochable. Con la historia, en cambio, los nacionalismos han cometido sus proverbiales desmanes, tergiversándola y pintando con la consabida puerilidad sus versiones sesgadas para salir siempre airosos, como héroes de leyenda. El destrozo historiográfico que se ha cometido en torno a 1714 demuestra lo que se quiere decir.

Todo lo cual no obsta para que los catalanes reivindiquen legítimamente lo que les plazca. No reclamen, pongamos por caso, el criterio de ordinalidad y determinados límites a la solidaridad en materia económica; no exijan más competencias en educación y cultura; no reclamen más capacidad fiscal, etc. Ya se sabe que el nacionalismo es insaciable y que, a menos que el desarrollo intelectual haga que se desvanezca, no dejará de exigir, de reclamar, de quejarse. Pero no mienta, no falsee los argumentos, no engañe a los ciudadanos, ni siembre, en fin, cizaña, que es después muy difícil de extirpar.