Sinarticulismo

Muchas cosas desaparecen. Las cabinas telefónicas, el papel de calco, los pollitos de colores, el orinal bajo la cama o las máquinas de escribir (aunque los hipsters y Javier Marías las sigan usando, como el fax). También desaparecen los artículos. Álex Grijelmo ha escrito sobre la actual costumbre en los periódicos de no poner artículo delante de Reino Unido. Del Reino Unido. Pero hay más sitios donde ya no se ven. En Cope. Y «lo he visto en redes» es una frase ridícula. A los equipos de fútbol también se les quitan. Según la Fundéu, Osasuna incluye en euskera el artículo (la a final). En el caso de almohada, el artículo es el árabe al. Y decimos la almohada, claro. Por la misma razón, si uno habla en castellano debería decir el Osasuna. Otra cosa sorprendente es que a la gente le haya dado por desearte «buen día», como Mafalda. De verdad (no sé si es de la micropoetisa Ajo o de una pintada), «vivimos una situación gramática».