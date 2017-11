LA SIMPATÍA DEL COMPARSA

Si ante el revés nuestras energías se canalizan hacia el noble y patriótico deporte de arrojar las culpas, todas, sobre la chepa del adversario, el mensaje que se transmite resulta cristalino: amigo inversor, huya usted de este país en plena fase de jaula de grillos porque aquí resulta imposible aclararse. Sin una mínima autocrítica fruto de la elegancia y la decencia, nos convertimos en unos bananeros ávidos de sangre.

¿En serio alguien creía que nos iban a conceder la golosona agencia esa del medicamento? Tanta inocencia me aplasta. Pero no sólo perjudicó el aquelarre independentista, esa incesante tabarra. Frente a la insoportable fragilidad de nuestra memoria, recordemos que justo antes del estallido la mocedad radical emprendió una campaña contra los turistas ampliamente ventilada en los medios de nuestros hermanos europeos. Barcelona dejaba de ser una ciudad hospitalaria, cosmopolita y amable para convertirse en una zona hostil salpicada de pintadas acusando a los guiris chancleteros de infectos capitalistas, de explotadores de la buena gente. El daño causado, pues, no nació desde el uno de octubre, sino algo antes. ¿Me preocupa que Barna se haya quedado sin el chiringuito de los mocos, los catarros y los ansiolíticos de mamandurria europea? Hombre, sí, pero no me quita el sueño. Algunos le conceden categoría de rotundo drama a un simple tropezón. No exageremos. Lo que en verdad me fastidia es que ni siquiera tengan en cuenta a Valencia para semejantes bicocas. Nunca contamos, ni para los medicamentos ni para otras mercedes que nos otorgarían mayor fuste en la división de las grandes ciudades. Claro que basta con observar las paupérrimas conexiones de nuestro aeropuerto para asumir, por mucho que duela, nuestra condición de simpático, inofensivo comparsa obsesionado por el carril bici.