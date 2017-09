El silencio cómplice

Si no fuera porque estamos hablando de algo tan serio como el futuro de España sería casi divertido observar la incómoda posición en la que han quedado los políticos y empresarios valencianos que durante años (algunos, décadas) han venido defendiendo con ardor guerrero la necesidad de que Valencia rompiera amarras con Madrid para acercarse a Barcelona, supuestamente su aliado natural. La «historia común», la «unidad de la lengua», los «intereses estratégicos compartidos», toda esa artillería pseudoargumental que ha servido para intentar derribar las murallas españolistas que caracterizan el ser valenciano ha quedado de la noche a la mañana seriamente tocada por la tozuda determinación de los independentistas catalanes en romper el modelo constitucional y declarar por las buenas una república utilizando para ello el paripé del referéndum ilegal. El vecino del Norte ha sido el socorrido comodín al que recurría un presunto valencianismo que clamaba contra los «desprecios» y el «maltrato» de Madrid, reclamando que de una vez por todas los valencianos se dejaran ya de «ofrendar nuevas glorias a España» para centrarse en sus legítimos intereses. Poco importaba que Valencia y Barcelona compitieran en sus puertos, sus ferias y hasta sus grandes eventos (¿o es que ya han olvidado la campaña de Montmeló contra la Fórmula 1 en nuestra ciudad?). De nada sirvió que una tras otra encuesta del CIS dejara meridianamente claro que los valencianos no estaban por la labor de acercarse a Cataluña para construir un proyecto común, ni que las opciones políticas abiertamente catalanistas cosecharan fracaso tras fracaso en las urnas. La salvación, la tierra prometida, no estaba al otro extremo de la A-3, donde los malvados castellanos, herederos de aquellos que en 1707 acabaron con nuestros Fueros y nuestro autogobierno (como si tal cosa existiera de verdad en el siglo XVIII), sólo nos quieren por nuestro sol, nuestras playas y la inevitable paella (tontos no son), sino subiendo por la AP-7 hasta la ciudad condal, donde allí sí que encontraríamos el cariño, la comprensión y el trato que en verdad merecemos. Pues bien, con la perspectiva de una comunidad autónoma que plantea abiertamente salirse del Estado y con la posibilidad de encontrarnos en unos meses con una frontera real en Vinaroz, los profetas de la nueva fe, los visionarios de las riquezas, la prosperidad y la felicidad que llegaría a Valencia de la mano de los hermanos catalanes parecen haber desaparecido como por ensalmo. Tal vez no esperaban que los que se decían hermanos fueran tan lejos, o igual aguardan a que escampe la tormenta para redefinir su hoja de ruta. Mientras tanto, el silencio cómplice ante el burdo desafío a la legalidad vigente les retrata.