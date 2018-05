El signo de admiración

A Kichi le habrá pasado como a Pascal, no ha tenido tiempo de hacer una carta más breve. El alcalde de Cádiz ha remitido un tochazo a Monedero, la doña Rogelia de Pablo-Mari Carmen-Iglesias, por el asunto de Casapagar. Es la carta del chico de provincias («tu primo del sur») al señorito de Madrid. «La gente está dispuesta a perdonarnos que nos equivoquemos con casi todo, que nos pasemos de rojos, que nos quedemos cortos de rojos... pero difícilmente nos van a perdonar que nos equivoquemos de bando». Por su parte, Iglesias dice que una participación baja en el plebiscitito les obligaría a dimitir. Lo de Casapagar estaría vaticinado en 'Friends', pero sobre todo en el '¿Me voy o no me voy?' de Celia Gámez. Cuando se publicó 'Los Miserables', Víctor Hugo quería saber cómo iban las ventas y escribió a Hurst & Blackett para preguntar. Su carta consistía en «?». La respuesta del editor fue «!». La respuesta del editor es la mía para casi todo.