SIGNIFICADOS

Apagar el despertador. Levantarnos de la cama y hacer eses medio zombies hasta la ducha. Desayunar, vestirnos y llegar a nuestro puesto de trabajo. Trabajar, tomar café. Trabajar, comer. Trabajar, ir al baño. Terminar la jornada laboral. Volver a casa. La secuencia se repite un día tras otro. Los matices son mínimos. Y es esa misma inercia la que nos hace, en algún momento, pensar «tiene que haber algo más». Deberíamos estar haciendo algo más emocionante. Vivir la vida de una forma más intensa. Residir en algún lugar en el que podamos experimentar. Y nos imaginamos en Tokio. En Buenos Aires. En Auckland. Como antídoto para nuestra rutina, viajar es la respuesta.

De hecho, es una de las contestaciones más recurrentes a la pregunta ¿qué haría usted si le tocase la lotería? Viajar. Por supuesto. Pero existen diferencias significativas entre viajar y cambiar de lugar de residencia. Cuando viajamos de forma esporádica tenemos todos nuestros sentidos focalizados en la experiencia. Cada calle, cada cafetería, cada rincón nos ofrece exactamente el subidón que nuestro cerebro exige. El estallido preciso de dopamina. Y volvemos a casa pensando ya en el próximo viaje. Contando los días hasta las siguientes vacaciones.

La experiencia de vivir en otro país, sin embargo, difiere. Comienza exactamente con el mismo incremento de energía. Las ganas de comernos el mundo. Otra gente. Otros paisajes. Otra gastronomía. No podría ser mejor. Luego pasan los meses, aprendemos el idioma, encontramos un trabajo y... sin apenas darnos cuenta repetimos exactamente la misma frecuencia descrita al principio de este artículo pero en un entorno distinto. Viajar y residir algún tiempo en otro país es, desde mi punto de vista, vital. Abre la mente y ensancha nuestros horizontes. Pero no hay que restar importancia a encontrarle significado a nuestro día a día, sin importar dónde vivamos. Para así, cuando viajemos, que no sea para escapar. Para que podamos abrazar nuestros hábitos y, allá donde estemos, simplemente encontrarnos.