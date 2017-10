Siéntense y hablen

Alguien se asombra de verdad que en los colegios adoctrinen sin ningún pudor a los menores, metiéndoles en vena la independencia y el "España nos roba"? Tanto va el cántaro a la fuente, que al final se rompe. La foto del momento actual es fruto de lo que se ha sembrado a lo largo de muchos años en las políticas de las autonomías como la vasca o la catalana. El gobierno central nunca se preocupó de defender algunos de los derechos fundamentales de Cataluña llegando a perder la batalla de la lengua o la educación. ¿Y ahora? Han perdido hasta la calle. Se ha desatado la tormenta perfecta con los elementos necesarios para hacerla imprevisible, peligrosa e incontrolable. Da miedo y asusta ver que una turba envilecida quiera legitimar en las calles lo que no puede hacer dentro del marco legal. La aparición extraordinaria del Rey dejó un discurso correspondiente a un jefe de Estado: contundente, implacable y dentro del más estricto marco constitucional, con algunas claves de lo que puede pasar y lo que algunos debieran hacer. Mensajito para Pedro Sánchez, que oye campanas pero no intuye su procedencia. Y viendo la trayectoria del líder socialista es poco probable que desoiga la lluvia de críticas que le están cayendo tras su reacción de querer reprobar a la vicepresidenta del gobierno. Hace tiempo que la ciudadanía pide diálogo, comunicación y entendimiento. Señores, siéntense, empaticen y hablen. Paralelamente, la maquinaria independentista sigue su hoja de ruta convocando el Pleno para la probable declaración de independencia que se celebrará casualmente el lunes 9 d'Octubre. Esto no es un juego, tratamos de la unidad de España y los responsables políticos deben aunar sus fuerzas. Tan necesario es que salga a la calle la mayoría silenciosa como que el PSOE de Sánchez cambie su punto de mira.