EL SHOW DE PETER LIM

Peter Lim sabe de qué habla cuando se refiere a falsos aficionados. En mayo de 2016, durante la expedición valencianista a Singapur, había en agenda un acto para visitar una firma de cerámica valenciana. En la puerta del centro comercial, dos o tres aficionados locales lucían una pancarta que ponía: «Alcácer te queremos». Una vez el de Torrent se hizo la foto y la comitiva enfiló el camino hacia el acto, una trabajadora de Meriton cogió la cartulina, la enrolló y dejó marchar a los extras. Todo formaba parte de un pautado teatrillo. La película 'El show de Truman' narra la vida de Truman Burbank, que engañado vive en un país que en realidad es un decorado y todos sus convecinos son actores. Singapur es lo más parecido a Seahaven, la ciudad imaginaria en la que se desarrolla la película. Meriton todavía no ha entendido que Valencia no es Singapur. Que el silencio del instituto Raffles contrasta con la algarabía de cualquier escuela del cap i casal. Que las miles de personas que recibieron a Lim el primer día que pisó Mestalla no eran empleados contratados por una empresa de trabajo temporal. Eran militantes, irreductibles, fieles a un escudo por encima de máximos accionistas. El comunicado de Meriton -me niego a llamar a eso editorial y menos a que es el sentir del Valencia- es un atrevimiento propio de la ignorancia. De no saber medir los pasos. De la precipitación más absoluta. Lim todavía no ha entendido que hay lugares en los que las libertades están santificadas constitucionalmente, sitios donde la pleitesía no es un mandamiento. El veto a la prensa para la junta de accionistas de hoy tampoco fue sorpresivo. Hace meses, a orillas del lago Leman, el presidente Murthy ya tanteó las posibles consecuencias del intento de apagón informativo. A pesar de todo, Meriton ha optado por desenchufar. Ilusos. En el verano de Salzburgo, cuando Salvo empezaba a ser historia, la propiedad asiática ya intentó vendar los ojos y amordazar a los medios de comunicación. Para Meriton lo único público y publicable era el partido del fin de semana. El problema es que el descalabro deportivo truncó el plan previsto. Ahora, al primer rayo de luz, Lim se ha creído de nuevo omnipotente para trasladar las costumbres de Singapur a un territorio que desconoce. «El yo soy Peter Lim» de Layhoon Chan fue la antesala al soberbio comunicado del pasado miércoles. Lim debería estar más preocupado de pagar a Bankia, reducir la deuda, engordar los ingresos y terminar el nuevo Mestalla. Un empleado de Meriton decía que en España la gente parecía más feliz. No es que lo parezca sino que lo es. Lim corre el riesgo de que sus actos terminen por romper el decorado de su show y que se descubra, como le pasó a Truman, que todo era mentira.