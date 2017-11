COMO SETAS

En los campos, en los lugares donde surgen las setas, ha llovido poco. ¡Poca fortuna para «los buscadores de setas»! Pero en otros campos, en contraste con la seguía meteorológica, «la lluvia» ha sido pertinaz, y las setas han sido abundantes. Me explico. La Justicia, poder independiente en toda sociedad democrática, interviene: prisión provisional para varios exconsejeros del exgobierno catalán; aplazamiento una semana de la presencia ante el Tribunal Supremo de la ex presidenta del Parlamento catalán y de diversos miembros de la Mesa; y la Audiencia Nacional sigue manteniendo en prisión provisional a los llamados «Jordis». Bien...las setas surgieron por todas partes.

Y ahora lo de las «setas». Lógicamente los independentistas supremacistas lanzan sus gritos, protestas y manifestaciones. Y algunos políticos y algunos personajes y claman por ¡la libertad de los presos políticos! Hombre, estamos ante casi «una seta». Porque en una democracia no se juzga a nadie por su ideología política, Eso, en Venezuela. Ahora «las setas». En los medios de comunicación, en las tertulias televisivas y radiofónicas surgen por doquier «los juristas» con sus comentarios y opiniones acerca de la actuación judicial. Y dejando claro que las decisiones judiciales pueden ser criticadas -otra cosa bien distinta es no cumplirlas-, «las setas juristas» critican opinan, etc... ¿Saben de leyes, saben de jurisprudencia? Algunos saben, y esos no son setas. Lo son quienes aprovechan su nula ignorancia o conocimientos superficiales se lanzan a la palestra con el pomposo título de «juristas» y consiguen unos «minutos de gloria».

Por ultimo. Algunos periodistas, ¡Zapatero, a tus zapatos! Pero no, algunos periodistas se «convierten en juristas», y lanzan toda serie de interpretaciones de las leyes y procedimientos judiciales. Es decir, emergen a borbotones «las setas». Es posible que el ejemplo no sea bueno. A mí me ha servido para distinguir las opiniones fundamentadas de las ganas de llamar la atención o defender criterios personales o grupales.