SERIES PARA IDENTIFICARSE

Siempre nos hemos quejado de que la ficción española pecaba de mirar hacia otro lado con nuestra realidad. Era como si fuese consciente de que estaba ahí pero no se atrevía o no tenía ganas de retratarla. Ha habido excepciones a esta regla, por supuesto, pero la tónica era preocuparse más por firmar un buen producto y no centrarse tanto en si el espectador se sentía representado o no con los personajes y las historias que se relataban. Ahora se da la circunstancia de que Antena 3 cuenta en su parrilla con tres productos notables con los que el público sí se podrá identificar y en los que reconocerá situaciones y conflictos con los que le ha tocado enfrentarse. Otra cosa es que le haga gracia o no.

'Cuerpo de Élite' y 'Allí abajo' lo hacen desde el humor, que es un género con el que todo entra mejor, incluso las críticas más duras o los tópicos más repetidos. Esto lo sabe bien 'La que se avecina', de la que beben ambas. A Telecinco le ha tocado en varias ocasiones capear el temporal cuando asociaciones se indignaban por un capítulo. En estos casos sienta bien observar la polémica desde la distancia. Las dos ficciones de Antena 3 se ríen de lugares comunes y de las diferencias entre personas según su región de nacimiento. Ambas, además, tiran de actualidad para que el retrato toque más de cerca. Nos pueden convencer más o menos pero a las dos hay que reconocerles atrevimiento y arrojo.

Y luego está 'Fariña' que está contando con valentía una parte de la historia reciente de España y que ha marcado a Galicia y a los gallegos. Podría haber escatimado a la hora de narrar hechos o de dibujar a los protagonistas, pero no lo ha hecho, con lo que quedan al descubierto quienes lo vivieron, los que lo padecieron e incluso los políticos que lo permitieron. También estos se ven salpicados por la serie de narcos de Antena 3.

Las dos primeras envejecerán peor. Son series para ver, entender y disfrutar en el momento, pero la tercera queda como un fantástico retrato audiovisual de una época de impunidad cuyas consecuencias se siguen pagando. Por eso es importante que la tele se acerque a ella de este modo.