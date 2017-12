DE SERENOS I VIGILANTS

Les estreles titilaven tremoloses; no sé si pel fret o perque estaven contentes, puix el sol s'havia amagat. El cel no estava nuvolat; ni vent fea ni nevava, per lo que el sereno cantava, pels carrers, les hores i la climatologia per a que tot lo món s'enterara si no dormia: «El sereno, les onze i mija i ras.» Com també podia tabalejar si plovitejava o pedregava. Sereno que fon ofici que va crear en Valéncia l'alcalde Manuel Fos en 1777. Any en el que es prohibiren els focs artificials. Després, aparegueren en Vitòria i Toledo també serenos i vigilants. La nostra capital ne va tindre fins 400 i desaparegué est ofici -i el de vigilant- en 1977. Aquélls que, pels pobles i capital vigilaven els carrers, a fi de que en ells no se produiren baralles entre els veïns i tots pogueren dormir en pau i santa tranquilitat. També, quan un treballador volia que el despertaren a una hora determinada deixava una pedra en la porta de la casa o una corda en un nuc en l'anella, per a indicar si era a la 1 del matí, les dos, les tres... Per fer eixe servici, en principi, no cobraven de l' erari públic ni un gallet. Solament percebien la voluntat del veïnat. Ademés, solien avisar, si calia en urgència, lo mateix a la comare, que al mege, que al senyor retor. Fon don Manuel Fos, industrial seder un tant especial. Ho dic perque, un dia del 1758, va desaparéixer de casa, el buscaren i ningú el va trobar. Als cinc anys tornà i contà que se n'havia anat a França. Allà deprengué atres tècniques de la fabricació de la seda i, ací les posà en pràctica millorant la producció casolana. Espavilat com era, als pirotècnics que s'havien quedat sense treball els donà l'oportunitat de guanyar-se el pa diari sent serenos o vigilants. Servici que a l'ajuntament, com he dit, no li costà res. Aixina que, en una gorra de plat, un farol i un chuso, els serenos vigilaren tant pobles com ciutats. Sereno al que els chiquets -farolet en mà- li cantaven en nits d'estiu: "El sereno i la serena / se n'anaren a peixcar / i peixcaren una anguila / i se la feren pa sopar / Serenooo, les onze i mija, / garrofes i herba / -¿Pa qui? ¿Pa qui? / -Pal meu rosí / que dirà que sí, / que dirà que no. / Que caiga un chaparró de pepites de meló"...