Una no es experta en comunicación política (ni en nada), pero hay cosas que no parecen buenas durante unas elecciones. ¿Quién le habrá dicho a Rajoy que esos vídeos andando en la cinta o en la calle le benefician? Sólo Cary Grant ha quedado bien andando rápido en 'Apartamento para tres'. Y antes de mezclarse con los atletas de marcha en Tokio 60 preguntó: «¿Qué clase de ridículo deporte es este?». Ramón Espinar participó el martes en un mitin de Podem: «Arrimadas no puede ser la presidenta de la Cataluña trabajadora, es una pija que se debe al Ibex 35». Anda, el señorito arremangado de familia acomodada. Ayer unos botarates siguieron por su barrio a Arrimadas y a su marido: «¡Fuera de Cataluña. Cerda y fascista!». Espinar y estos benefician a Inés Arrimadas. Ahora, yo no sé si ese reportaje de Vargas Llosa con Isabel Preysler en 'Harper's Bazaar' donde el escritor confunde la eternidad con la impuntualidad viene bien a Ciudadanos.