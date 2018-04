EL SEÑOR SENADOR

Vaya por delante que mientras no se demuestre lo contrario el Sr. Agramunt, a la sazón senador por el partido popular, que fue presidente de la Asamblea del Consejo Europa, es inocente, aunque esté bajo sospecha. Un potencial culpable o inocente que ha sido reprobado por su propio grupo político - y ya no es presidente de nada, salvo de sí mismo.

Ahora, digo yo, debe concentrarse en su defensa y no caer en la tentación mediática de ponerse a responder a cualquier duda o dicharacho, lo que no es propio de un ex presidente, aunque sea de la Asamblea del Consejo de Europa. Sin embargo, mientras se sustancia el asunto, la nube de sospechas se cierne sobre él como los carroñeros acechan a la posible victima de sí misma o de otros- valga la metáfora animalista-.

De momento ha recibido un telegrama del director de este diario en relación al hecho de una de sus declaraciones acerca de que le gustaría tener la capacidad física de afrontar gallardamente los servicios de prostitutas de lujo de cuyo servicio lo acusan y más, digo yo, por haber sido, se sospecha, facilitadas por alguien del gobierno de la lejana Azerbaiyán, mítico lugar lleno, dicen, de petróleo y de algunos presos políticos y set de rodajes ficticios de la serie de James Bond.

En otro momento se va este Sr. a Siria, sorprendiendo a propios y extraños, acompañando o acompañado de algunos miembros rusos de cierto relieve como es el responsable de Exteriores de la Duma. ¿A qué va? Se preguntaron los mismos propios y extraños.

Llegan a la conclusión de que va a salvar a Asad frente al mundo; ese viaje lo lanza al estrellato de la sospecha porque se dice, vaya usted a saber, que recibe algún estipendio por ello y está en la línea de su antecesor en la presidencia el italiano Luca Volonté del que es amigo y al que se le acusaba de recibir dineros de Bakú (capital de Azerbaiyán). Todo muy confuso y plagado de aparentes conspiraciones para ejercer el poder, un poder que trataba de ampliar en el tiempo pero la jugada no le ha funcionado. Llega tarde el asunto. Veremos.