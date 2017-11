LA SEMANA QUE NO ME RECONOCÍ El sábado dialogué con el fervor de un hincha sobre Messi y Maradona, y en tres días me leí 'Hijos del fútbol' FERNANDO MIÑANA Domingo, 12 noviembre 2017, 09:37

En cinco días he descubierto que, en realidad, no odio el fútbol. O al menos no tanto como yo creía. Del sábado al miércoles últimos he comprobado que lo amaba más de lo que sabía. Alguno se estará preguntando qué partido ha sido ese que me ha reconciliado con el deporte que he despreciado y vapuleado durante lustros, y lo gracioso del asunto es que no veo un partido desde hace semanas. Es más, no recuerdo cuál fue exactamente el último que me tragué entero.

Me explico.

El sábado estaba practicando el noble y europeo arte del tardeo en una jubilosa terraza de Ruzafa con cuatro amigotes. Ya nos habíamos puesto al día y ya habíamos hablado de mujeres, así que solo nos quedaba el fútbol. Ellos estuvieron platicando entusiasmados de este Valencia portentoso que tiene sorprendido a todo el mundo. Que si Guedes, que si Carlitos Soler, que si la Liga. Habían llegado a la comida empachados de goles matinales en Mestalla. Y elogiaban a Marcelino, la pegada del equipo, su consistencia. Yo callaba, escuchaba y bebía.

Trago a trago, empezaron a crecerse. El valencianista es así. Entusiasta en la victoria y catastrofista en la derrota. Y empezaron con las cuentas, que si mantenían el tipo el Barcelona podía pinchar, pagar el peso de la Champions... Al dialogar sobre el Barça fue casi inevitable mentar a Messi. Y entonces, después de un buen rato charlando como si yo fuera la sombrilla de la terraza, uno de ellos se giró y me preguntó a bocajarro: «¿Quién ha sido mejor: Messi o Maradona?»

Me sorprendí respondiendo casi sin darle tiempo a acabar. «Messi, ya no hay duda», solté. Y al instante, debió ser el ron Matusalem, me vi, como si hubiera abandonado mi cuerpo y me observara a cierta distancia, gesticulando como solo se gesticula cuando se habla de fútbol o de toros. Y añadí: «Messi lleva tantos años haciendo lo que hace que ya nadie soporta la comparación con él, pero ver a Maradona parando el cuero con el interior de la bota izquierda, verlo hinchar el pecho, levantar la cabeza imperial y comenzar a trotar como él lo hacía, no sé si existe algo más bello dentro de un campo de fútbol. Solo Romario conducía el balón con semejante magnetismo». Mientras yo decía todo esto, señalaba con la palma de mi mano derecha mi pie izquierdo, hinchaba el buche y subía la frente.

Y claro, una vez nombrado Romario, la lata estaba abierta. Y por ahí salieron Laudrup, Zidane, Sócrates, las carreras de Kempes melena al viento y todos los genios que puede esconder una lámpara.

Me dejó un poco aturdido verme hablar de fútbol con una pasión que creía enterrada, pero le di un tiento a mi copa y ahuyenté a todos mis fantasmas.

Al día siguiente fui a Soriano a por varios libros y, quizá bajo el influjo, todavía, de aquella charla sobre exquisitos peloteros, el primero que abrí fue 'Hijos del fútbol' (Lince Ediciones). Su autor es Galder Reguera, un hombre de unos 42 años que estudió Filosofía en la Universidad de Deusto, que ha trabajado como escritor y crítico de arte, y que es responsable de actividades de la Fundación Athletic Club. Es león desde el rabo hasta el hocico. Y el libro, de hecho, tiene dos ejes: el Athletic, o el fútbol, y la familia. Este ensayo toca de manera muy tierna esa tradición de transmitir la pasión por unos colores de padres a hijos. El niño que va al campo de la mano del adulto y que, convertido él en adulto, carga con las ilusiones de su hijo hasta San Mamés.

El autor rescata sus recuerdos de niño y yo, un pelín más viejo, me descubro igual que él. Porque el fútbol, su esencia, es la misma en Bilbao, Valencia o Barcelona. Él, y yo, se pedía ser un jugador antes de un partidillo. Y ellos, como nosotros, radiaban las jugadas a voz en grito como si eso les diera aún más realce. El autor, como yo, también se dejó embelesar un día por un extraño libro llamado 'El fútbol de la A a la Z', patrocinado por Phillips, que con los años se reveló como una publicación mediocre. Y también se entusiasmó cuando los intelectuales le perdieron el miedo a escribir de fútbol.

También hay discrepancia. Él defiende el odio al rival y casi que insinúa que al árbitro. Yo eso no lo comparto. Pero esa es también la gracia de la vida, que podamos disentir. Porque casi en las últimas líneas reconoce que el libro, su obra, es un canto a la ambivalencia del fútbol.

Y muchas más cosas. 'Hijos del fútbol' es un libro delicioso. A mí me duró tres días, tres de mis cinco días como futbolero.