LA SEMANA MÁS GRANDE

Pocos años pasan estas cosas pero, mal que le pese a muchos (pero a muchos, muchos), este año el partido de la liga no es el Madrid-Barça. Con los blancos desconectados a estas alturas de temporada a diez puntos del líder y con el sucedáneo mediático en Madrid (el Atleti del Cholo) con la misma puntuación, el Valencia-Barça se ha convertido en el partido de la liga. Primero contra segundo, invictos en el campeonato, y con un acelerador a fondo que no puede seguir nadie más tras 12 jornadas.

Nadie sabe lo que pasará pero, el mero hecho de que el Valencia de Marcelino haya conseguido llegar a esta situación tras un tercio de liga, ya es para hacerle un monumento al entrenador asturiano. En el Barça es normal estar arriba -con números también de record este año- pero, que otro equipo que no sea el Madrid esté en esta situación, es tan bonito como impresionante.

Futbolísticamente hablando, todo puede pasar en Mestalla. Nos decía el maestro Fernando Gomez Colomer el lunes en la radio «el Valencia es muy favorito». Su cautela habitual rota en mil pedazos. Pero claro, su análisis futbolístico es más que razonable. El Valencia sufre contra los equipos que no quieren el balón y arrolla a los que lo quieren y le dejan espacios; o sea, el Barça en esencia. Sevilla o Betis sufrieron las consecuencias de un Valencia con estepas para correr la contra. Y, si encima es Vermaelen quien debutará en liga con semejante panorama, más a favor del espectáculo. Así que, disfrutemos de la semana y del ambientazo de noche grande que se vivirá de nuevo en Mestalla. Y para que la fiesta sea completa, que se abstengan los sospechosos habituales de proferir gritos contra Cataluña o contra el Barça por sus delirios políticos. Que una minoría no ensucie a la maravillosa afición del Valencia de forma absurda e innecesaria. No hagamos nosotros lo que criticamos de los demás. Mezclar política de y fútbol en el mismo estúpido paquete.

Por cierto, dejo una pregunta en el aire en esta semana grande con multitud de protagonistas en torno al partido; ¿Qué resquemor o rencor oculto tiene Jorge Valdano con el Valencia? Cada vez que habla del club al que entrenó rezuma una falta de empatía sorprendente. Y para hacer más grotesca la situación, escuchas a Kluivert, cuyo club estrella en España fue el Barça, y habla con un respeto exquisito del Valencia como un grande de España y claro aspirante. Ya en la primera liga de Benitez, el argentino de verbo fácil calificó al Valencia de animador y nunca aspirante al título, y ahora repite el discurso con el Valencia invicto muy cerquita del Barça. Que el de la alineación indebida fue él y nadie más...