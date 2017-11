Selfie vaticano

Es el único Papa que se ha hecho selfies con los fieles. Ni Juan Pablo II, porque entonces no existían los smartphones, ni Benedicto XVI porque no es el Papa más techie que ha habido, han llegado tan lejos. Francisco, en cambio, no duda en agruparse ante un palo selfie y sonreír con un grupo de chavales que le piden un recuerdo para Instagram. La cuestión es que ese Papa, el de las redes sociales, ha puesto el grito en el cielo -nunca mejor dicho- por la presencia de móviles en las misas. Es cierto. Cualquier misa en el Vaticano, ya sea en la plaza o en la Basílica, se llena de brazos en alto sosteniendo móviles, tabletas y palos -que elevan aún más esos trastos. En el Cónclave, sin ir más lejos, los fieles apostados en la Plaza de San Pedro tenían que sortear tabletas para poder ver en directo al nuevo Papa. Si por algunos hubiera sido, los presentes habrían visto al recién elegido a través de alguna pantalla, estando tan cerca. Sin embargo, una cosa es el jolgorio de un momento así o el de una audiencia al aire libre y otro, el de la misa. Ya en las audiencias ocurre ese fenómeno que vemos en cualquier acontecimiento público: los que dan la espalda. No es un gesto de reproche ni de rechazo sino de autofoto. Debe de impresionar ver, desde el papamóvil, a la gente vuelta de espaldas con tal de retratarse ellos mismos con el Papa detrás. Eso ocurre en cada evento. A veces hay más gente de espaldas que mirando cara a cara al personaje en cuestión.

Pero si hablamos de una misa y de fieles devotos la cosa adquiere un tinte preocupante. En las misas de nuestro entorno sucede el temido sonido inoportuno y hasta la conversación inapropiada que un sujeto en cuestión es incapaz de evitar estando en un entorno sacro y en plena ceremonia religiosa. Ahora bien, cuando se trata de una misa celebrada por el Papa, la inquietud por obtener una imagen en primer plano de Bergoglio invita a hacer piruetas indescriptibles. Sobre todo, impropias de un obispo o de un sacerdote. Lo del clérigo aún se entiende porque quizás no vuelva a tener una ocasión como ésa para tener una imagen del Santo Padre pero en un obispo no tiene perdón habida cuenta de que todos ellos pasan la ITV vaticana de la visita «ad limina» cada lustro. El enfado del Papa es normal. En una audiencia, hay momentos de reflexión, de catequesis o de saludos de los grupos presentes que permiten cierta relajación entre el público pero una misa es una celebración que requiere toda la atención y devoción del participante. Tomarlo con frivolidad no es de recibo. Esa recomendación debería aplicarse a todo. Perdemos tanto tiempo guardando fotos, que no vivimos los hechos. Posiblemente, en el futuro, solo recordaremos la imagen de lo que fue por la que tomamos, porque no habremos archivado recuerdo alguno en el disco duro de nuestra mente. Será como nuestro bautizo: lo recordaremos por el álbum. Aunque estuviéramos allí.