Me pilló la huelga en El Prat. Lo confirmé en cuanto pasé el arco de seguridad y algo pitó dentro de mí. A veces me pregunto si no tendré alma de Robocop, tanto pitar en los arcos del aeropuerto, de los juzgados, de triunfo y hasta de Tito, en Roma. La cuestión es que una amable señora uniformada me pidió que esperara. Lo hizo de nuevo con dos personas más que me acompañaron solidariamente en el pitado habitual. Y una vez que estuvimos los tres, paró a toda la fila y dijo, en voz alta: «Lo siento, tenemos que esperar a que venga mi compañero; si pusieran más gente, iríamos más deprisa pero solo tengo permiso para retener aquí a tres personas». No sé dónde estaba el gachó pero se tomó su tiempo y mientras tanto la arriba firmante añoraba a ese guardia civil que, tras haber pitado y haberme quitado cinturón, reloj, chaqueta, pendientes y hasta implantes dentales, terminó diciéndome, resignado: «Va a ser el sujetador». A lo que yo le respondí: «Pues eso no me lo voy a quitar». Acabamos los dos riendo.

Con la Guardia Civil aún te puedes reír porque han visto tanto y tienen tan poco que demostrar a estas alturas que, normalmente, saben poner cada cosa en su sitio. En cambio con algunos de estos profesionales, cuestionados a diario, el rictus es más grave. Un guardia civil sirve a la Patria; un trabajador, a su empleador. Diríase que lo primero es más sublime pero también más tolerante. El guardia civil suele tener ojo para saber cuándo está ante un buen ciudadano y cuándo, ante un maleante que vigilar. Se impregnan de ello con el uniforme o con el tricornio que les corona y que representa mucho más que una jornada laboral; en cambio los trabajadores son eso, empleados que trabajan por su nómina y cumplen, para ello, con el protocolo exigido. Nada que ver con su seguro servidor.