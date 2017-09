Si las segundas nunca fueron buenas...

Empiezo a pensar que el cuajo de Puig no desmerece al lado del de Zaplana. Viene el vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones para advertirle de que no disfrutará de una línea de crédito más como incumpla el acuerdo suscrito en noviembre de 2015. Un acuerdo que contempla la construcción, antes de que finalice 2017, de 36 colegios e institutos, de los cuales 13 aún no están ni empezados, cuatro parados y siete en obras. ¿Y qué creerán que hace el exalcalde de Morella? ¿Amilanarse? No. ¿Paralizar la rebaja de las tasas académicas, tal vez? No. ¿Reimplantar el copago farmacéutico? Tampoco. ¿Renunciar al rescate de las concesiones hospitalarias? Frío, frío. ¿Desistir de contratar a 5.000 más sin tener en cuenta las amortizaciones provocadas por la informatización? Helado. ¿Olvidarse de montar otra Bancaixa y otra CAM con los restos del IVF? Nones. ¿Paralizar, en fin, el segundo agujero negro que está 'à Punt' de formarse en Burjassot? ¿Qué dice? Es lo último que haría. ¡Comparecer ese mismo día ante el pleno de las Cortes y anunciar la construcción de 200 y la reforma de otros 500? ¿Hay o no hay para exclamar: «¡Este es mi chico!», que es lo que dicen que decía la ahora Reina Letizia del entonces Príncipe de Asturias cuando eran novios y nadie lo sabía? Pues sí, sí. Este es nuestro chico. El chico de la película autonómica. Un presidente que ha cruzado el ecuador de su mandato y empezado el nuevo curso político como terminó el anterior: como el gallo de Morón. Con el agravante de que todos los conflictos que habrá de resolver en la segunda mitad de la legislatura se los ha creado él o ha consentido que se los provoquen sus socios de Gobierno. Y es que la triste herencia recibida le habrá impedido lucirse. Desarrollar un programa medianamente ilusionante. O emprender un proyecto de calado. Pero todos los mantecados que tiene encima de la mesa, desde «la televisión/ pronto llegará./ Yo te cantaré (tus alabanzas)/ y tú me verás» hasta el decreto de plurilingüismo, pasando por la reversión sanitaria, son de cosecha propia. Fuego amigo. 'Autosuicidios', que diría mi paisano López Sellés. Charcos insondables en los que se han ido metiendo ora él (RTVV II), ora Carmen Montón, ora Marzà en sucesivos prontos, a cuál de ellos más pueril e impremeditado. Repasar la relación de jardines en los que se ha ido adentrando el Consell es confirmar lo placentero y relajado que habría sido su mandato si en lugar de dejarse llevar por la demagogia y el dogmatismo se hubiera limitado a continuar la inaplazable y meritoria tarea de limpieza y aquilatamiento del leviatán autonómico a la realidad y posibilidades de la CV emprendida por Alberto Fabra. Pero, no, tenían que dotarse de un instrumento de propaganda y transformar la sociedad. ¿Y qué han conseguido? Más bien poco, aparte de incrementar el déficit, repoblar los inmuebles que Fabra trató de vender y remover el avispero de la lengua.