Segorbe lliterari

Escric en valencià ací, uns 40 anys. Esta llengua materna, ben volguda pero bandejada, quan no suplantada, al manco respira en LAS PROVINCIAS, per a ser vehícul d'opinions diverses, semanalment. No vol dir que u no treballe en pro de la lliteratura en general i de la que també nos és pròpia a tots els espanyols. Aixina intentem fer costat -com a Patrono científic- en la Fundació Max Aub, que té la sèu en Segorbe. I ara, al complir-se el CXV aniversari del naiximent d'est escritor insigne, puc anunciar la bona nova: La XXI Velada lliterària que tindrà lloc en el 'Hotel Martín el Humano' dissabte dia 2. Allí s'entregarà el 'XXXII Premio Internacional de Cuentos Max Aub y la Beca de Investigación 'Hablo como hombre'. Aub, no sent natural d'Espanya, enaltí les seues lletres i havent-se format en Valéncia, solia presumí d'esta condició en l'exili mexicà a on coincidia en uns atres lletrats de distintes parts espanyoles. L'ètica i la confessa valencianitat que ell també feu, són vencills que me lliguen a sa figura; per a conéixer i millor divulgar vida/obra, massa anys desconegudes.

Ara, gràcies a l'acollida que feu la capital del Palància a l'institució; a la dotació dels premis i a l'internacionalisació de l'event, esta velada és un goig. Resulta la nit l'esplet d'haver llegit i jujat un miler d'originals, vinguts de totes les bandes del món. A través dels meritoris grups de llectors de tota la comarca, se treballà en la preselecció, analisant i compulsant opinions, de modo que activen els valors lliteraris i creen un ambient hui impagable. Sí, en un món massa 'quadriculat', donar-se un bany lliterari, viure l'alegria dels premiats: al tacte del paper, compartint taula en els jurats, és desijar el millor auguri per als premis de l'any que ve. Compensen les hores de silenci i soletat que l'escritor passa, front a la fulla en blanc.