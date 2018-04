Los clubes de fútbol o... mejor dicho, sus dirigentes han alumbrado una suerte de Santa Inquisición con la que limitar la información de manera que, o bien no sea posible contar sus 'chapuzas' o bien tener un arma con la que amedrentar a quien lo haga y el Real Madrid, en este particular, lleva la delantera. Además, han comprobado que funciona y activan el mecanismo a la oportunidad que se le presente. Basta con que se opine que no es penalti uno de sus múltiples 'atraquitos' para orquestar un akelarre y ahora han decidido hacerlo con luz y taquígrafos. En los últimos años hemos visto nacer canales de comunicación propios que, además de emitir sus contenidos, suministran material que pueda ser atractivo desde el punto de vista audiovisual aunque carente de colmillo periodístico: al empresario de TV le abarato costes porque le evito contratar redactores, operadores de cámara, etc... y así controlo todo el proceso sin correr el riesgo de que un periodista ajeno a mi organización venga a meter las narices donde no le llaman. Y entiendo que quien tiene la lengua larga debe tener el lomo duro. Vamos... que de la misma manera que el comunicador valora lo que los demás hacen también debe estar expuesto al juicio de los demás pero... el Madrid de Don Florentino está llevando este perverso proceso a límites peligrosos. Ya no se trata de impedir que metan las narices en casa sino de criminalizar a aquel que no les baile el agua. Hasta ahora -porque la alergia a la crítica no es nueva- se contentaban con 'presionar' al empresario de turno para neutralizar al periodista incómodo, pero ahora les 'pone cachondos' que la ejecución sea pública y ejemplarizante: los espacios emitidos en dichos 'canales propios' eran hasta hace poco meramente informativos pero la maquinaria de la Inquisición Merengue ha dado un nuevo giro al garrote vil produciendo programas con notable calidad desde el punto de vista televisivo -así llegan a mayor número de 'fieles'- con el siniestro objetivo de colocar dianas en el pecho de aquellos comunicadores que, simplemente, expresan su opinión desde esa libertad tan molesta para el mandatario. Al 'condenado' se le cuelga el cartel de 'antimadridista ' como preludio del fusilamiento y el club interpreta un lacrimógeno papel de víctima despertando el arrebatado cierre de filas del aficionado más furibundo y también ciertas complicidades entre otros periodistas que, no perteneciendo a la nómina de la casa, prefieren caminar al abrigo del sol que más calienta. El linchamiento televisado que hoy padece la COPE y Juanma Castaño. Una vez abierta la veda, puede extenderse hasta el infinito y más allá. Aquí en Valencia hubo mandatarios que manejaron 'hordas tuiteras' para matar al mensajero que amenazaba con quitar caretas.