Sánchez: el campo de acción

La gran dificultad de formar gobierno con un parlamento muy fracturado que se experimentó tras las elecciones de 2015 y de 2016 ha contrastado con la aparente facilidad con que Pedro Sánchez ha conseguido cristalizar a su alrededor los apoyos necesarios a su moción de censura. Santos Juliá, citando a Fukuyama, ha teorizado sobre el auge del poder de veto en nuestras democracias avanzadas, y ha explicado la facilidad de aunar rechazos, muy superior a la de poner en común proyectos positivos. En otras palabras, quienes han apoyado a Pedro Sánchez sabían perfectamente lo que rechazaban, y lo han hecho con patente entusiasmo, pero no necesariamente están de acuerdo en lo que quieren para el futuro. Ello es particularmente así en las formaciones independentistas, que han preferido deshacerse de Rajoy para enfrentarse con un rostro más amable, más dialogante y abierto, aunque no más laxo en la exigencia del cumplimiento de la ley.

Esta evidencia tiene consecuencias en lo referente al campo de acción que se abre ante Pedro Sánchez. Porque es evidente que encontrará más respaldo en la demolición de los elementos más conservadores de la obra legislativa del PP que en la impulsión de nuevas iniciativas socialdemócratas. En concreto, no será complicado biselar la ley de Seguridad Ciudadana, ni revisar la legislación laboral, ni consolidar un sistema de pensiones garantista en el seno del Pacto de Toledo, etc.

Mucha mayor complejidad tendrá el abordaje de la cuestión catalana, en que Sánchez cuenta con el apoyo del constitucionalismo para la defensa de la legalidad pero no, seguramente, para las reformas que serían indispensables si se quiere realmente encontrar una solución estable y pacífica. Y sin embargo, la cuestión catalana es -no nos engañemos- la principal urgencia de este país, y no parece que vaya a dar tregua: Torra todavía no ha vulnerado la ley pero sus gestos son inquietantes. El hecho de que mantenga su servicialidad humillante ante Puigdemont, la exhibición en la fachada de la Generalitat de un cartel que habla de «presos políticos» y de «exiliados», su pretensión de revertir las medidas adoptadas al amparo del art. 155, su insistencia en que de lo que se trata es de avanzar en el proceso independentista. ponen de manifiesto una beligerancia clara, que si no se contiene de algún modo, obligará a intervenir de nuevo.

Así las cosas, parece claro que las reformas de mayor calado habrán de quedar plasmadas en el programa electoral. Porque, en realidad, la formación socialdemócrata tendrá en estos meses la gran oportunidad de ilusionar de nuevo a la ciudadanía, que ha salido del periodo de gobiernos conservadores con una muy extendida irritación: el crecimiento macroeconómico no representa por sí solo, es obvio, el gran desiderátum si fallan la igualdad de oportunidad y la equidad.