SALVAR O NO EL METROPOL, ESA ES LA CUESTIÓN Podemos conservar el espacio, restaurar el edificio, pero sin su actividad original. La sociedad dio la espalda a los cines, como a tantas otras cosas PABLO SALAZAR Valencia Domingo, 6 mayo 2018, 10:20

La desaparición de un comercio tradicional, de un bar o un restaurante de toda la vida, el cierre de una tienda que forma parte de nuestro paisaje urbano, todo ello es percibido como una pérdida, otra derrota que añadir a un libro de recuerdos que con los años se vuelve cada vez más melancólico. Es un sentimiento lógico, los espacios van asociados a vivencias, a momentos habitualmente agradables que forman parte de una historia que se construye a partir de lugares concretos y reconocibles, de establecimientos en los que los dependientes o los camareros nos llaman por nuestro nombre y saben nuestros gustos. Y todo ello a pesar de que el análisis urbanístico nos indica que la evolución de una ciudad se consigue no sólo a través de las grandes obras públicas sino sobre todo de las pequeñas transformaciones comerciales y residenciales. En caso contrario, aún encontraríamos por los barrios las casas de comidas, las de huéspedes o las vaquerías de principios del siglo XX. Ocurre sin embargo que muchas de las pérdidas actuales tienen que ver con un cambio de costumbres y de hábitos ciudadanos cuyas repercusiones se dejan sentir directamente en multitud de actividades. Estos días ha surgido un movimiento que trata de evitar el derribo del antiguo cine Metropol, una obra poco conocida del arquitecto Javier Goerlich. Comparto el propósito de salvar el inmueble, de conservar nuestro patrimonio histórico, de prestigiar la obra de un profesional de reconocida solvencia, pero no puedo evitar preguntarme para qué. ¿Para hacer otro museo, una extensión de la Filmoteca, un recuerdo de lo que era Valencia cuando íbamos al cine, un revival? Es decir, ¿por qué han desaparecido nuestros cines históricos? Porque eran demasiado grandes para un público que dio la espalda a salir una tarde o una noche y pagar una entrada para ver una película en una pantalla enorme. Mucho mejor, decían, primero alquilarte un vídeo y luego bajarte (aunque sea ilegalmente) en casa lo que quieras ver, a tu gusto, gratis total. Así fueron desapareciendo cines y así van claudicando unas librerías que no resisten la competencia desleal de la descarga ilegal de libros en una sociedad en la que cada vez se lee menos y se mira más el móvil para contemplar todo tipo de memes y mensajes cortos, muy cortos. El Metropol, como el Artis, el Rex, el Serrano, el Tyris, el Capitol y tantos otros, cerró porque la sociedad cambió y les dio la espalda, aunque seguramente el sector tampoco supo adaptarse a los nuevos tiempos, ajustarse a las necesidades del espectador. Podemos salvar el Metropol, claro que sí, es más, debemos hacerlo, pero para convertirlo en otra cosa, como ese mercado de Colón que ya no es aquel mercado del Ensanche, o el de Abastos, o las viejas fábricas donde ya no se fabrica nada y albergan gimnasios, piscinas u oficinas. Podemos hacernos la ilusión de mantener los espacios pero en realidad ese mundo, esa ciudad, ya se fue.