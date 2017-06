En este minuto, es lo último. Salvar el Metropol es la tendencia más acuciante, la última necesidad, la moda a la que es preciso apuntarse. Y lo hago de buena gana, faltaría más: si un viejo cine valenciano nació durante la República, si tuvo la suerte de estar diseñado por Javier Goerlich, si además tiene en su fachada unas letras y unos adornos Art Decó que las proclamas salvacionistas equiparan al Jerusalén Cinema o incluso a los refugios de la guerra (santa), no se hable más. Uno se apunta a la tendencia y proclama bien alto 'Salvem el Metropol'.

Sin embargo, lo que leo sobre el cine de Hernán Cortés me oculta lo principal. Que es cómo se encuentra la sala por dentro, en qué estado están butacas y paredes, techos y tribuna; y qué quiere hacer la propiedad con la sala entera. Porque, si bien es lo que se teme, yo no he visto publicado todavía que se pretenda derribarlo todo y construir una finca de apartamentos, un daño que sería irreversible, aunque siempre quedaría el mal remedio de aplicar a la fachada el rótulo y los adornos.

¿Declaramos BRL el conjunto? Hagámoslo. Los ayuntamientos tienen plena potestad. ¿Negocia el Excelentísimo con la propiedad? Cuanto antes, mejor. Pero, por el amor de Dios, antes de hacer nada, o al mismo tiempo, sepamos algo de la solidez y la conservación del edificio. Y tengamos a la mano, a ser posible, un proyecto alternativo: una conversión en centro comercial, una transformación al estilo de «El Nacional» barcelonés... algo que tenga calidad, esté bien pensado, y aúne la utilidad con la pervivencia de la sala que recordamos. Va a ser difícil que con las estrictas reglas de 2017 se deje hacer nada público en un cine con una sola entrada y salida, pero se debe intentar. ¿Dónde está ese puñado de valencianos emprendedores y creativos dispuestos a hacer algo tan bonito como un centro comercial de libros, discos, arte y cafetería? Porque esta Valencia rarita, a veces, da la impresión de querer salvar muchas cosas para que continúen en la misma dejadez... Y no es el caso: la buena cocina, congela cuando es preciso, pero sobre todo transforma y consume.

En todo caso, ruego que tomemos el estupendo libro sobre los cines de Miguel Tejedor para ver una foto del Metropol, en activo, en la que los carteles de las películas no dejaban ver ni los adornos modernistas ni el nombre de la sala. También se debe pasar ahora mismo frente al cine y pararse a mirar la fachada. Para hacer al menos tres juramentos: en el futuro, quitaremos la farola instalada arbitrariamente por el Ayuntamiento; procuraremos que el mazo de cables de teléfonos que atraviesa la fachada vaya enterrado y no oculte los adornos Art Decó... y le pediremos a los arquitectos a ver si pueden arreglar lo del rótulo «Metropol», que don Javier dejó tan embutido bajo el voladizo del mirador... que ni se lee.