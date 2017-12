SALTANDO SIN RED

El confeti rodea a una Inés Arrimadas que cierra los ojos. En la portada de LAS PROVINCIAS del 22 de diciembre, una lluvia de papelitos naranjas y blancos se precipita sobre una tribuna en la que los aplausos y las sonrisas celebran una victoria azotada por el frío de la noche de diciembre. Más que el podium en el que recibir la corona de laurel, el estrado montado por Ciudadanos es más la meta de una carrera frenética cuyo pistoletazo de salida fue el pasado 1 de octubre y ha terminado, poco más o menos, en el mismo punto en el que comenzó, aunque con una sensación compartida de animal herido por todos los corredores.

Las elecciones catalanas del pasado jueves no le han gustado a nadie. Ciudadanos hace el signo de la victoria, pero va a ser muy difícil que saque partido en Cataluña a estos números. Los populares sienten romperse la tierra bajo sus pies al perder casi la mitad de los votos que tuvieron en 2015 y quedar en un tercio de los escaños tras la intervención del Estado en el que ejerce el gobierno ante el desafío soberanista.

Los socialistas salvan los muebles y los escaños, pero evidencian que la seducción ya no es lo suyo. Podemos descubre que ya no mola tanto como cuando fue el partido más votado en Cataluña en las generales de 2016. Por su parte, la CUP se pilla un mal viaje y descubre que no suma ni la mitad de escaños que cuando apretó el acelerador de la independencia.

Desde Bruselas y sin billete de vuelta que no pase por la detención, Carles Puigdemont hace el signo de la victoria tras arañarle votos al partido de su antiguo vicepresidente de la Generalitat e inquilino de Instituciones Penitenciarias. Oriol Junqueras vio con las primeras luces del viernes que se colaban entre los barrotes de la cárcel de Estremera que ERC ni se había convertido en el partido hegemónico ni él en el mártir de la causa.

La sensación de frustración e incertidumbre era igual en toda España y, Valencia no ha sido menos. Aunque otras comunidades sentirán más en sus carnes el desgarro político-económico (como Aragón y Baleares), la Comunitat se enfrenta a la agudización de la situación económica de la segunda autonomía del país y una desconfianza de los inversores extranjeros tan impredecible que quizás pueda hasta benefiarle una España donde muchos se pensarán jugarse los cuartos.

Y quien dice España dice Europa, con Londres y Bruselas negociando un divorcio complejo y exprés; y quien dice Europa dice también Occidente, con Trump pegando porrazo a la diplomacia internacional en Israel y con Putin pescando en río revuelto.

Mientras, al fondo del escenario, observa China: la única gran potencia de cuyo líder pocos son capaces de dar su nombre sin consultar Google y del que casi nadie sabe a ciencia cierta de qué pie cojea.