SALIR DEL COMA

De vez en cuando esa feliz pareja de amigos que parecía vivir en la nube del amor se quiebra. Se separan, se divorcian, se reparten el horario de las criaturas y, cuando asimilan el pacto, encuentran bajo sus pies un enorme vacío que les arrastra a la calle, a la noche, hacia las barras, con un claro mensaje revoloteando en su mente: vuelvo al mercado. Entiendo que pretendan regresar al mercado de la seducción, pero nunca sospechan que, a lo mejor, el mercado no les espera a ellos.

No sé qué me produce mayor tristeza, si la ruptura de esas amistades que aprecias o su pueril intento por regresar hacia la juventud que se evaporó. En cualquier caso, lo que sí temo son sus llamadas cargadas de pueril ilusión: «¿Salimos este sábado y quemamos la noche?» Y les explico que yo ya no salgo desde que me prohibieron fumar en los garitos, que estoy mayor, que no sabría dónde acudir y que se me antoja patético vivir la noche a ciertas edades. Estos amigos que intentan recuperar el tiempo son como los que salen de un largo coma. Creen que la vida, ahí fuera, no ha cambiado. Escuchan la música de los noventa, visten como en aquel tiempo e intuyo que incluso recurrirían a muletillas tipo «¿estudias o trabajas?». Tras su existencia de matrimonio, pañales, colegios, partidos de futbito infantil y barbacoas dominicales yace el recuerdo de su loca juventud y piensan que el mundo sigue igual. Se equivocan. El mundo ha mutado y nosotros ahora somos carcamales de cincuenta tacos que, al menos, deberíamos aspirar a no caer en ridículos innecesarios. Cuando les apunto lo de «ya no salgo de copas, hombre, como mucho a cenar...», se enfadan, se sienten traicionados. Sin embargo nada les reproché cuando matrimoniaron y desaparecieron para zambullirse en el dulce coma del proyecto en común que luego descalabró.