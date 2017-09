«Salero, si sabes que yo te quiero»

Fue leer que el BOE publicaba la adjudicación a Iberdrola del contrato del suministro de energía eléctrica a las plantas desaladoras Alicante II y San Pedro del Pinatar II y acordarme de Esteban González Pons. La culminación de este concurso podría simbolizar, aún más si cabe, la rendición del partido en el Gobierno de la nación (de nociones) ante la evidencia de que ésta es la única solución real que existe para paliar la falta de agua que sufre media España. Y no podemos olvidar que el ahora eurodiputado se significó como nadie en el rechazo a esta solución hídrica. Incluso después de que resultara evidente que se trataba no sólo del único pájaro en mano que ofrecía el ejecutivo de Zapatero tras la derogación del trasvase del Ebro, sino del único posible a futuro ante la creciente insolidaridad interterritorial. El próximo cierre del acueducto Tajo-Segura lo corrobora.

De González Pons es la famosa afirmación según la cual «las desaladoras son las nucleares del mar». Un dislate que el 'conseller sandía', así se definió al tomar posesión del departamento de Territorio: «verde por fuera rojo por dentro», echó a competir con lo declarado por un dirigente murciano en el sentido de que el agua desalada esterilizaba los suelos. Con un informe fantasma de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela que aseguraba que el boro daña a los cítricos. Otro aún más apócrifo que daba por hecho que provoca «vómitos, mareos y problemas de fertilidad». Y el más acongojante de todos. El argumento empleado por el portavoz de PP en la Diputación de Alicante para justificar la negativa de dicho partido a levantar el cerco a la desaladora de Torrevieja: el agua industrial puede originar atrofia testicular.

El caso es que varios años después de aquel concurso de desatinos tan políticamente útil como carente de todo sentido práctico, cuando en Murcia se pelean por este tipo de agua, el PPCV aún se debate entre lo ideal y lo factible. Un dato del viernes: La demanda de la ampliación de la desaladora de Águilas supera seis veces la oferta de Acuamed. Y el problema en la Comunidad Valenciana (CV) no es que el PSOE derogase el idílico PHN de Aznar, que eso ya se sabe. El problema es que el Consell ha cruzado el ecuador de su mandato y todavía no ha logrado que funcione la planta de Torrevieja a medio gas, no por falta de clientes sino por falta de luz; lo admitió el conseller Alcaraz. Que 266 municipios de la CV -el grueso de la población- se abastecen de manantiales con más de 50 mg/l de nitratos sin que el Consell (contrario al PHN) les facilite el acceso a las desaladoras. Y que varios de los que están conectados a ellas imitan a Santo Domingo Savio -antes morir o enfermar que pecar- por una cuestión de principios extrasanitarios. Ese es el problema del salero, «si sabes que yo te quiero (...)/ Esa es la pura verdad» (Escobar, Manuel).