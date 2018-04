En un párrafo de la novela 'Nubosidad variable', de Carmen Martín Gaite, una de las protagonistas confiesa que no le gusta la realidad, que cumple con ella pero que el texto de las leyes no le entra. Estas líneas se podrían aplicar a la situación social de la España de hoy. Yo soy periodista. Vivo de interpretar la realidad más próxima. Mi oficio es entender, pero a veces no me funciona. No comprendo la sentencia sobre el caso de la manada. La resolución judicial parece alejarse de los hechos probados. Abusaron sexualmente de la víctima (léase, superviviente) pero no fue una violación. No concibo las (sin)razones por las que un magistrado votó por la absolución de los condenados. Hasta las palabras (rabia, impotencia, tristeza, vulnerabilidad, sentimiento de orfandad, falta de protección, incomprensión, desamparo, indignación...) se quedan cortas. Hay días en los que no me sale entender, pero incluso así, hermana, yo sí te creo.