No saldrán en 2019

Por si no había sido suficiente la polémica levantada por la sentencia de 'La Manada', enseguida se añadieron a esa controversia otras noticias anunciando que los condenados en primera instancia disfrutarían de permisos en unos meses o estarían en la calle en poco tiempo. Si el rechazo a la sentencia ya era grande, esas informaciones acrecentaban aún más la indignación.

El problema es que esas informaciones eran totalmente inexactas. A no ser que el tribunal le dé la libertad provisional a los condenados, lo cual parece poco probable teniendo en cuenta la cuantía de la pena, es muy posible que los miembros de 'La Manada' sigan en prisión bastante tiempo. Un titular decía que al cumplir un tercio de la pena accederán a permisos penitenciarios, dato interesante si no fuera porque el requisito es haber cumplido la cuarta parte de la condena. Otro titular mencionaba que estarían en la calle en seis meses obviando que al haber recurso de las partes la sentencia no es firme y que por tanto seguirán siendo internos preventivos. Y si no hay sentencia firme, no están penados todavía, no pueden ser clasificados y en consecuencia no podrán disfrutar de permisos ordinarios. Imaginemos que hay recurso de casación ante el Supremo y la pena sigue en 9 años, entonces esa prisión provisional podría durar incluso hasta la mitad de la condena. Pero es que además, una vez la sentencia sea firme y se les clasifique, es normal que la Junta de Tratamiento del centro penitenciario exija para conceder permisos a los internos que previamente participen en un programa de tratamiento para delitos sexuales.

Decía otro medio que los miembros de la Manada podrán salir de la prisión en 2019. Si el tribunal no concede la libertad provisional y hay recurso de las partes esa eventualidad es imposible.