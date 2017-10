Con la mirada puesta entre la Dénia gastronómica y la Cataluña independiente, mi fin de semana pirenaico ha sido especialmente triste, casi desolador. Intentando evitar complicidades, nos fuimos al monte a buscar setas, y aunque las encontramos, no hubo consuelo para comportamientos que no acabo de entender. Mi mujer dice que cada uno vive en su realidad particular y, como casi siempre tiene razón, tendré que hacerle caso en su fe de respetar a todas las partes. De lo que no hay duda, es que hay una corresponsabilidad política, y que sin negociación no habrá sutura de una fractura social de cicatrices irreversibles.

Mi afligido espíritu no permaneció muy atento al gran evento acaecido en Dénia, porque la gastronomía carece de importancia cuando el alma se hace añicos, aun así me mantuve al corriente desde la distancia. Se confirmó el éxito, sin duda con un festival que bien lo merece, ambiciosa estrategia promocional, y que demuestra que cuando juntamos a personajes célebres que salen por la tele, acudimos en masa desde nuestras anónimas vidas.

Me explicaron que es una buena idea en una ubicación idílica, pero desbordada al no tener capacidad para acoger a todo el mundo, con fallos organizativos, lógicos por otro lado, especialmente por la falta de previsión de comidas, y con un cierto abuso en los precios.

No hay nada mejor como analizar resultados a posteriori, reconociendo aciertos y errores, así como la repercusión real, compartiendo con la ciudadanía los datos de dinero público invertido en las diferentes partidas, y estableciendo conclusiones para la futura edición a celebrar ya en la próxima legislatura. Un amiguete me insistía en la conveniencia de fijarse en otras ferias multitudinarias, como la que tendrá lugar en O Grove del 5 al 15 de octubre, y que declarada de interés turístico nacional, cumple ahora con su 54ª edición.

Yo me quedo con el Agente Jiménez, un policía local de Dénia que comunica por Youtube estupendamente, informándonos y tranquilizándonos para que sepamos que estamos en buenas manos.