RUIDO DE TAMBORES

Ciertos periodistas deportivos se han convertido en fanáticos totales, discuten entre ellos y olvidan lo deportivo. Modelo El chiringuito. La prensa y los aficionados cabales deberíamos huir de ese estilo para no caer en la acaloramiento subjetivo a la hora de analizar la actual situación del Levante. En estos momentos de crisis se requiere frialdad. Ni se puede mirar hacia otro lado sosteniendo que «no pasa nada» al ocupar el 14º puesto en la tabla, seis puntos por encima del descenso, ni tampoco es momento de echar el trabajo por tierra y dinamitarlo todo por conseguir solo tres de los últimos 18 puntos en juego y perder en casa contra rivales directos. El momento deportivo es malo pero no crítico. Tiene solución y hay sobrados motivos para la esperanza. El parón de dos semanas debe servir para corregir errores, mejorar conceptos y dar confianza a un vestuario inseguro y desconcertado.

Pero el problema real son los tambores de guerra que ya se escuchan entre algunos jugadores cuestionando las decisiones técnicas. Es inevitable. Cuando vienen mal dadas se abre la veda contra el entrenador: que si hay que jugar más ofensivos, con menos miedo, proponer más, tener el balón... Algunos parecen saber mejor que nadie qué hacer y cómo evitar malos rollos entre compañeros proponiendo decisiones más diplomáticas y menos drásticas. En la plantilla ha levantado ampollas colocar en el once inicial a un recién llegado con solo cuatro entrenamientos o a un recuperado de una lesión en baja forma. Pero Muñiz es así. No se casa con nadie. O, según otra corriente, se casa demasiado con algunos intocables con evidentes carencias en Primera. Hay jugadores en la plantilla granota que piden igualdad, como si todos tuvieran el mismo rendimiento y compromiso. El escritor Manuel de Palacio lo sintetizaba maravillosamente en una quintilla: «¡Igualdad! Le oigo gritar/al jorobado Torroba./Y se me ocurre pensar:/¿quiere verse sin joroba,/ o nos quiere jorobar?». Sea como fuere, la discordia y las camarillas dentro de un vestuario suponen abrir grietas de difícil arreglo. Pretender hacerle la cama al entrenador desde dentro es el inicio del fin. Se equivocaría Tito si hiciera caso al ruido de tambores, por muchos galones que tengan, como en su día ocurrió con Manolo Salvador y aquella plantilla de la temporada 14-15 que echó a Mendilibar tras una goleada en casa contra el R.Madrid en la octava jornada. Ahí empezó el declive. El actual secretario técnico, novato en estas lides, no debería transmitir fisuras su apoyo incondicional al míster. Hay que trabajar juntos, con lealtad. Con hechos, no con palabras porque, como apuntaba José Luis 'El duende', «si ahora 'La unión es la salvación' se convierte en hastag, estamos jodidos de verdad». O no.