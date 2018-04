A Soledad Gallego-Díaz, periodista respetable y respetada, le han dado el premio Ortega y Gasset por su trayectoria y ha dicho algunas cosas. Por ejemplo, cree que después de la crisis y de que los periodistas hayan contado lo mal que vivía la gente, toca contar cómo viven los más ricos. Entiendo que eso supone pasar de Pedro Simón a Martín Bianchi. Una cosa es lo que la prensa saca y otra, lo que interesa. Si no, por qué iba a levantar tanto revuelo una escena de manotazos, bloqueos y besos limpiados entre reinas. Desde la foto de las hijas de Zapatero no se había montado semejante ruido de codazos. José Luis Moreno hizo 'Reinas' y convirtió la rivalidad entre Isabel I de Inglaterra y María Estuardo de Escocia en un tostón con brocados y pajares. No sabía que había tema aquí y ahora. Aunque el tono tendría que haber sido más de 'Aquí no hay quien viva'. De estas cosas no habla Soledad Gallego-Díaz, tenemos que hacerlo las petardas.