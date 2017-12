Seguro que conocen el término. No hace referencia a una vestimenta más o menos desaliñada o pasada de moda -que también-, sino al uso que se hace de los restos del cocido, convertido en un nuevo plato de magnífico sabor. Un poco de ternera, de pollo o de tocino, convenientemente 'esgarraet', con unos ajitos y un poquito de aceite... Es verdad eso que se dice que del cocido al final se aprovecha todo. Ocurre como con la información. Una comparecencia ante la prensa, un movimiento estratégico, el chivatazo de una reunión o una votación de los socios que cada vez lo son menos. Todos son movimientos que dan lugar a crónicas que dibujan los grandes detalles de la actualidad. Ese es el cocido. Y luego viene la ropa vieja, los detalles que pueden pasar inadvertidos pero que no dejan de ser importantes. A veces, incluso, hasta son los más importantes. Una comparecencia ante los medios de comunicación de tres dirigentes del PP valenciano seguro que ofrece algún titular, sea de alguna iniciativa o de algún reproche a la acción del Consell. El detalle que puede no verse, o pasar desapercibido, es esa especie de pugna soterrada, casi de riña entre las protagonistas, para ver quién interviene en primer lugar y quién cierra el acto. Rifirrafe de patio de colegio, que también habla de la voluntad de ganar protagonismo, quizá pensando en las elecciones de 2019, en la elaboración de candidaturas, y en que la poseedora del bolígrafo Bic que decidirá el orden de los aspirantes se sienta en el despacho de presidenta del PP valenciano. Trasciende también una reunión de alcaldes del PSPV y de Compromís con los populares de Les Corts. Y ese es el titular -por más empeño que pongas, Diana, en desviar la atención-. El detalle pequeño, el que pasa desapercibido, tiene que ver con el error de ir a lo fácil, de atribuir la difusión del encuentro a quien en realidad no lo revela, quizá pensando en la incomodidad que supondría atribuirlo a un compañero de partido. Ya saben, hay amigos íntimos, amigos, conocidos, adversarios, enemigos, enemigos mortales y... compañeros de partido. Podría añadirse que también hay socios del Botánico, y necesariamente tendría que situarse en el último lugar. Seguro que un buen número de altos cargos que son funcionarios lo piensan respecto a Podemos. Otro error de apreciación. Resulta más fácil buscar el problema fuera, porque hacerlo dentro -qué divertido fue denunciar tanto despilfarro, y cómo toca sufrirlo ahora- puede no ser agradable. El Gobierno central también tiene su propia ropa vieja. Cataluña, el 155, la pujanza de Arrimadas... son todos titulares de impacto. Los detalles quizá se pueden buscar en esta Comunitat. Alguna silla que pueda moverse, un poco de ropa vieja que aprovechar.