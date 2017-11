La rodilla de Julia

Julia Hartley-Brewer no es la Claire de Eric Rohmer, pero tiene rodilla. A la periodista Julia Hartley-Brewer, de 49 años, le tocó la rodilla hace quince años Michael Fallon, el ya ex ministro de Defensa británico (igual que a Estela Reynolds le chupó un pezón Fernando Esteso). Fallon ha dimitido por eso y la periodista supone que habrá otro motivo porque si no le parece «la dimisión más descabellada, absurda y ridícula de un miembro del Gobierno que ha visto en la vida». John Profumo también era ministro de Defensa (secretario de Estado para la guerra) cuando se lió con Christine Keeler, a la vez amante del agregado naval soviético. Harold McMillan acabó dimitiendo, aunque fuera por motivos de salud. Javier Marías sitúa 'Berta Isla' entre 1969 y 1995. Dice no estar dispuesto a tratar las tontunas de la sociedad de ahora. Se interesa por lo que le interesaba a la gente en el siglo XVII, XIX o en 1995. Después nos hemos ido a la mierda.