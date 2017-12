Los Reyes Magos son... varones

Tanto para los medios de comunicación que estamos atentos a las decisiones de los responsables políticos como para los que se supone que trabajan en la oposición, el chorreo de noticias que generan desde el Ayuntamiento de Valencia no tiene precio y los medios, lógicamente, lo aprovechamos. Relatemos primero el acontecimiento para llegar a la conclusión. Es un hecho objetivo, real y constatable que Valencia deja mucho que desear con la decoración de Navidad. Viajen por otras capitales similares y sentirá verguenza. La iluminación de nuestras calles y la ornamentación estan llenas de poco gusto y mucha desgana. No se dejen engañar con la campaña de pseudo publicidad, haciéndonos creer que la Navidad ha llegado a todos los barrios en forma de árbol, cuando realmente lo que hay son unos conos de luces de leds de gama china mala. Al gobierno de Ribó le resbala la Navidad y no hace nada por ocultarlo, de ahí que repita de nuevo la cabalgata de las magas justo dos días después de la tradicional cabalgata de Melchor, Gaspar y Baltasar. Eran tres reyes, alcalde, tres señores con barbas y todos los atributos que se les presupone a un varón, aunque se empeñe en institucionalizar una payasada con la que consigue faltar el respeto a miles de valencianos y adoctrinar y/o dañar el sentimiento de los niños que contemplen el sarao. No hay que rememorar ningún hecho de época de la República, señor alcalde. Ni es preciso, ni lo hace porque sea un visionario ni un emprendedor, nunca lo ha sido. Lo hace porque disfruta con la transgresión y la irreverencia. En conclusión, genera una confrontación que al mismo tiempo sirve como arma para una oposición que apenas aprovecha el buen material que genera desde su gobierno. Hay temas que no son necesarios para el interés general pero parece que sí para el suyo propio y saciedad de los suyos.