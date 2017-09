TODOS RETRATADOS

Escribía David Gistau el pasado miércoles en ABC que cuando tuvo que elegir entre España y traición «la extrema izquierda siempre eligió traición». En ese aspecto, a los nacionalistas-separatistas, como Compromís, no se les puede acusar de traición porque jamás prometieron fidelidad a España, aunque tampoco hicieron nunca ascos a los sueldos y prebendas cobrados del Estado español por su trabajo como diputados, concejales, asesores, funcionarios... Lo cierto es que a la hora de la verdad, cuando ha habido que tomar postura, unos (la extrema izquierda, es decir, Podemos) y otros (los nacionalistas-separatistas, es decir, Compromís) han dejado claro en qué bando están, en el de la ruptura y la algarada callejera. Durante sus primeros meses en el Consell, la vicepresidenta Mónica Oltra intentó adoptar un perfil institucional, moderado, muy diferente al papel que había representado en sus años de oposición, más propio de una activista, con sus camisetas, sus enfrentamientos con Cotino en Les Corts o su presencia en los desalojos en el Cabanyal al lado de los vecinos. Pero Cataluña, el conflicto catalán, le ha obligado a retratarse, no le quedaba más remedio. Y al final uno no puede reprimirse en todo momento, no puede ir contra su esencia, contra su personalidad. Todo el cuento del valencianismo transversal arrojado por la borda, todos esos años de hacer creer que Compromís no es un partido catalanista arruinados, toda la estrategia de aceptar la Senyera valenciana (con la franja azul) para nada. Porque a nadie puede extrañar que Morera o Ribó se pongan en contra del Gobierno, del Estado, otra cosa es la conveniencia de que el presidente de Les Corts y el alcalde de Valencia, tercera ciudad española, lo hagan, pero al fin y al cabo era de esperar, no sorprende. Si Ribó subvenciona a entidades como El Micalet que claramente han respaldado el referéndum y teniendo en cuenta sus antecedentes, es lógico que ahora cierre filas con Puigdemont y compañía. Si bien le separa del presidente catalán la ideología (comunista uno, de derechas el otro), les une su afán por dinamitar el Estado autonómico surgido de la Constitución del 78, en el que no creen, les repugna e incomoda. Forman parte de esa corriente que considera fracasada la Transición porque apostó por la reconciliación en lugar de por el ajuste de cuentas. De Oltra cabía esperar otra cosa, pero no ha podido aguantar más. Como Podemos, un partido de izquierdas que respalda una secesión basada en la búsqueda de privilegios para una región rica. De locos. Han tenido que elegir entre el Estado de derecho, la democracia y la Constitución o un golpe de Estado separatista y han tomado partido por los alborotadores. Y todo porque por encima del interés de España les puede su odio visceral al PP.