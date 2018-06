En el retorno de un gran historiador

El regreso de Antonio Laguna a Valencia y su incorporación al cuadro de profesores de la Facultad de Comunicación es una buena noticia. Lástima que lo haga en comisión de servicios y para cubrir circunstancialmente el vacío que deja al jubilarse el catedrático Gómez Mompart. Exageraría si dijera que supondrá lo que supuso la incorporación de J. Reglà y M. Tarradell al alma mater valenciana, pero no me cabe ninguna duda que significará un revulsivo. Laguna es un gran investigador y la historiografía y la enseñanza del periodismo en el Cap i Casal no están sobradas de especialistas en el devenir de la prensa valenciana. Consecuencias del autoodio que R. Xambó, profesor de la casa, ve en los ojos ajenos, supongo. Laguna formó parte, junto con Martínez Gallego, Antonio Vallés y unos pocos más, de la primera generación universitaria que se sintió atraída por el estudio de la comunicación de masas en Valencia. Un terreno que hasta entonces únicamente había sido objeto de análisis muy tangenciales. Suyas son, entre otras, obras como 'Historia del periodismo valenciano', 'Història de la comunicació: València, 1790-1898', 'El Pueblo: hª de un diario republicano' y Un periodista romántico en la revolución burguesa, José Mª Bonilla'. Pero también le debemos la primera aproximación seria a la figura del editor, periodista y escritor Vicente Miguel Carceller, nuestro Hugh Hefner ('Playboy'), Bob Guccione ('Penthouse') o Larry Flint (Hustler). Un torrencial empresario que en otro país o en otro tiempo habría levantado un imperio -llegó a lanzar cinco publicaciones eróticas, amén de 'El fallero' y 'El cuento del dumenche'-, pero que en la Valencia de principios del s. XX se las tuvo que ver primero con la censura de la Dictablanda y después con un pelotón de fusilamiento de la Dictadura. Todo ello sin haber cometido otro pecado que el de contestar al cierre gubernativo de una revista de humor como 'La traca' con el lanzamiento de otra, 'La sombra', y de otra, 'La chala'. Laguna Platero anunció el fin temporal de su exilio manchego con ocasión de la presentación de su último libro, 'Salud, sexo y electricidad', en la tercera universidad en la que recala. Una exhaustiva reflexión sobre los inicios de la publicidad de masas donde demuestra cómo ha cambiado el mundo mientras las preocupaciones mundanas permanecen inalterables. Y como la publicidad es «un ámbito donde se experimentan, mucho antes que en ningún otro, las estrategias comunicativas para lograr un fin». Una teoría que va a tener ocasión de trasladar al campo de la propaganda si le apetece. La reapertura de la RTVV, el reparto de licencias de TV y de radio, el brutal incremento de la partida autonómica destinada al autobombo y el consuetudinario sesgo que experimenta su distribución reclaman ya la presencia de un Ramón Montaner como él, Martínez Gallego o E. Bordería que contextualice estas evoluciones involutivas.