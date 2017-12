EL RETO INEVITABLE Los libros dirán si esta generación logra triunfar con la reforma de la plaza del Ayuntamiento o acumula un nuevo fracaso PACO MORENO Lunes, 18 diciembre 2017, 13:08

Sólo de pensarlo asusta, aunque también ilusiona. La reforma de la plaza del Ayuntamiento se ha aplazado demasiadas veces y el lavado de cara de hace lustros no resuelve la plaza mayor de Valencia, el escaparate para los turistas, las empresas y los propios vecinos.

El Ateneo Mercantil acoge mañana una nueva edición de Aula LAS PROVINCIAS a las siete y media de la tarde (entrada gratuita) donde arquitectos más que solventes y comerciantes expertos en cómo atraer clientes al centro ofrecerán sus propuestas, sus puntos de vista de una obra que considero inevitable.

No estoy de acuerdo por lo tanto con los lectores que ayer a media tarde iban ganando en la encuesta de la edición digital que piden dejarla como está ahora. Tampoco con los que reclaman una peatonalización completa. Prefiero el punto medio, aunque en este caso sea minoritario.

En la plaza del Ayuntamiento tienen parada 17 líneas diurnas de la EMT y seis nocturnas, un argumento más que razonable para permitir el paso del transporte público. Todavía no se ha presentado la remodelación de líneas para el centro, por lo que lo que se diga hasta entonces es especulación, aunque fiarlo todo a los transbordos de las macroparadas del entorno es más que arriesgado. El concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, se mantiene firme en su estrategia de opacidad y filtraciones interesadas, aunque tarde o temprano deberá decir cómo resolverá esta cuestión.

Otro argumento que considero razonable para la reforma de esta plaza es la que se hará en la plaza de la Reina y la prevista en el entorno de la Lonja. Es hora pues de tener una visión global, apartando de un manotazo lo que el citado Grezzi llamó en octubre urbanismo táctico, al anunciar la peatonalización provisional.

La principal plaza de la ciudad se merece más que cuatro macetas y jardineras colocadas en la calzada a modo de barrera. Lo que sí urge es pedir al gobierno municipal es celeridad en sus decisiones. El precedente de la Lonja es muy malo con la chapuza de los maceteros, que encima perjudicaron al Mercado Central al estrangular sus accesos.

El retraso del aparcamiento de Brujas se solapa con las reformas pendientes y sigue en licitación el concurso para acabarlo con fondos de la Generalitat, un proceso en el que por cierto el concejal de Contratación, Sergi Campillo, ha sido incapaz desde hace más de una semana de informar del número de empresas que se han presentado. Otro edil que se apunta a la escuela municipal de la opacidad, por no hablar de la denuncia de Ciudadanos de las 2.000 reparaciones pendientes en los colegios públicos, lo que no ha sido replicado.

La plaza del Ayuntamiento acumula fracasos que deben servir de experiencia para lo que está por llegar. No creo por ejemplo que el gobierno tripartito abogue por un aparcamiento subterráneo, cuando no ha dedicado ni un segundo a promocionar este tipo de equipamientos en los barrios. Como dice el alcalde Ribó, aparcar no es un derecho. Tal cual.

Despejada esa incógnita, habrá que ver el alcance de la peatonalización y si el concurso supone la alteración de alguno de los elementos actuales. Soy partidario de los que piden ponerlo todo en entredicho, para razonar si es conveniente mantener las mascletaes en su explanada actual, la fuente e incluso la estatua dedicada a Francesc de Vinatea encima de una descomunal peana que me sigue asombrando por lo inadecuada. Si querían acercar ese personaje al pueblo, consiguieron justo lo contrario.

Cuando digo ponerlo todo en entredicho incluyo una excavación arqueológica aunque no se haga el parking. Si los expertos concluyen tras unas catas y lecturas de georradar que hay restos interesantes, la apuesta debe ser ir a por todas. Una plaza mayor con un recorrido por el subsuelo que explique mejor su historia es un caramelo para cualquier gestor turístico.

Y digo más a favor de la reforma. Nada de elegir materiales o proyectos baratos. En este concurso la rebaja económica no debe puntuar, ni siquiera un plazo más corto de presentación del trabajo. Calidad ante todo y con un certamen de primer nivel porque debe ser el legado de una generación.

Dentro de varias décadas, los libros pueden citar el momento actual como el de un nuevo fracaso o un gran trabajo. El precedente para esto último es la reforma de la plaza Redonda, un diseño de buen gusto, consenso con los comerciantes y dificultades solventadas hasta con una nueva normativa para hacer encajar las obras en los edificios que la rodean. ¿Por qué no se puede conseguir lo mismo ahora?