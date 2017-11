RETALES DE COLUMNA

En esta terrible semana que ha dejado al Mundial de Rusia sin Italia, nuestra atención se dispersa de lo esencial, con tantos falsos centros de atención a los que dirigirte que pareces atontado. Eres un Mario Bros de la realidad, persiguiendo ideas, y abrumado por tantas sugerencias. Podría escribir de cómo en el partido contra Rusia me di cuenta de que no es insensato ni una mera afirmación de orgullo patrio la reivindicación de la presencia de Parejo en la selección. Esto va más allá de un cántico puntual de la grada, como cuando en una noche de euforia se proclama que Barragán vaya a la selección. El fútbol le debe a Parejo la convocatoria. Y debemos premiarle porque el hecho de que esté entre nosotros no le ha beneficiado. No es un caso único. No se comprende cómo Ricardo Arias sólo jugó un partido con la selección. Por eso hay que promover la posibilidad de ver algún día cómo el de Coslada asume con esa camiseta la responsabilidad que solo ahora comenzamos a apreciar en Mestalla. No esconderse. Ese primer pase que nadie asume. Pero también podríamos escribir acerca de la traslación a los dirigentes de los equipos de lo que conocíamos como ataques de entrenador, y ahora podrían ser ataques de presidencia. La tentación de querer tener razón, no dejar que los trayectos sigan su curso y cuando las ventas y la reputación de la marca comienzan a prosperar, cometer el error de tocar los botones que no hace falta tocar y entrometerse en lo que funciona provocando que salten innecesariamente los plomos. O de paso recrearme en el torpe intento de medirnos el valencianismo, y tu menos, y yo más, que nunca se traduce en nada bueno, porque el verdadero amor a una entidad y al nombre que representa no se manifiesta nunca por la cantidad de las acciones, ni por los kilómetros recorridos, pues es posible hasta un amor de lejanías, sin acciones ni fotos que lo acrediten, pues los héroes no emiten facturas ni los afectos se reprochan. Están ahí a disposición de todos, y cada cual los manifiesta yendo alegre a Cornellá, parando en bares para comer embutido, o quedándose en casa asustado por dejar de ser invicto, o temeroso de que su presencia en los desplazamientos contribuya a la mala suerte. Escribió José Carlos Llop que las ciudades juegan al escondite con la fascinación o con la asfixia. Los equipos de fútbol combinan esos impactos. La semana del editorial estrecho ha sido la misma semana que la Fundación ha hecho un luminoso llamamiento a una campaña para ampliar la memoria. Hay que elegir. El rencor siempre hunde y solo la generosidad te eleva a la superficie. Los editoriales y las columnas son productos perecederos. Esta misma lo es. Pero los editoriales de Vicente Peris, o la memoria generosa y discreta de Jorge Iranzo quedarán para siempre.