Resurrección de la mujer

La caída de Harvey Weinstein, uno de los productores más poderosos de Hollywood, tras la denuncia de acoso sexual y abusos contra mujeres por parte de Ashey Judd y una larga lista de actrices (Mira Sorvino, Angelina Jolie, Gwyneth Patrow), ha representado el pistoletazo de salida de un movimiento globalizado contra el machismo secular, que desde tiempos inmemoriales ha reducido a la mujer a poco más que un objeto de placer sexual a disposición del varón, frecuentemente seducida contra su voluntad y víctima de un statu quo dominado por los hombres. Ha sido tradición también secular que la promoción de la mujer por sus propios méritos debiese frecuentemente pagar el peaje sexista del abuso por parte de los varones que tenían la llave de los ascensos. Y, de hecho, en cuanto se ha roto el tabú, han proliferado las denuncias en innumerables instituciones: desde la Universidad Complutense de Madrid hasta el Congreso de los Estados Unidos.

Numerosos medios de comunicación de todo el mundo se han percatado de la importancia de esta movilización general, que al grito beligerante de «Me too» (Yo también), ha sacado a la luz un siniestro repertorio de abusos que ya forma una densa red en todas partes.

En nuestro país, estos sucesos no han suscitado de momento denuncias parecidas, pero sí han coincidido en el tiempo con un caso muy revelador: la detención y juicio de cinco jóvenes por haber violado presuntamente en grupo a una mujer en las fiestas de San Fermín del año pasado, aprovechando cierto relajamiento lúdico que al parecer ha abundado en otra época en los festejos masivos de nuestro país.

Lo importante de todos estos sucesos es que generan un cambio de mentalidad. Este domingo, un periódico español recogía la opinión de la profesora Laura Nuño, directora de la cátedra de Género de la Universidad Rey Juan Carlos: «este movimiento [se refiere a 'Me too' y a otros similares] ha conseguido que la sociedad, al menos en la esfera pública, ponga la carga de la responsabilidad en el acosador y no en las mujeres. Les ha dado credibilidad y ha racionalizado que desde la violencia de baja intensidad con comentarios inoportunos hasta el acoso sexual más agresivo es responsabilidad de quien agrede».

La minusvaloración de la mujer y la resistencia a sancionar la agresión y el acoso van de la mano. Por ello, cuando se exige firmeza en la preservación del respeto debido a las mujeres en términos sexuales, es necesario extender esta demanda a todos los demás aspectos de la vida, y también por supuesto al laboral. La discriminación salarial por sexo, que todavía persiste, es de la misma naturaleza intelectual que el peaje sexual que el desaprensivo varón impone a las mujeres para reconocerles la igualdad de oportunidades. Conviene reflexionar sobre ello porque la situación actual no es sostenible.