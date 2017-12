Y qué les diré yo hoy que ustedes no sepan? El problema del independentismo en Cataluña no se ha disipado y en la política española ha empezado a llamar a la puerta Ciudadanos; porque al PP de Rajoy se le están agotando las pilas.

¿Jubilación? No de inmediato. Mariano Rajoy tiene todavía algo de guerra que dar; y va a seguir mientras reforma la Constitución a regañadientes, arrastrado por Rivera y Sánchez. La última baza que le queda, después de esa estrepitosa derrota en Cataluña, podría ser convocar elecciones para mayo. Y ha dicho que no porque es probable que no las gane, porque uno de los dramas de la política es hacer lo conveniente, lo que es preciso hacer, y luego sufrir el olvido, cuando no el castigo del pueblo, que aspira a tener alguno nuevo y mejor.

Ciudadanos no sé si es mejor que el PP, pero es -en lo que se refiere a Albert Rivera e Inés Arrimadas- profundamente nuevo. Son más de derechas que el PP, dicen cosas más conservadoras que los populares; pero al menos estos dos personajes, y algunos otros más que les acompañan fuera de Valencia, dicen cosas que parecen estar más a la izquierda que el PP, incluso que el PSOE, porque están dichas con gracia moderna, con desparpajo y frescura, con una soltura y una inocencia digital que suena novedosa.

Es marketing, pero Rajoy en cambio se está quedando arcaico de discurso, anticuado, definitivamente mayor, como no pocos de sus electores. A veces incluso requiere lecturas para ser entendido. Y el resultado es el que vemos: que no se ha entendido su destino inevitable, su necesidad de aplicar la Constitución contra los que se la saltaban, porque el sentido del deber es una virtud que ya no se vende y la separación de poderes se entiende mal.

Un censo electoral deforme, donde la provincia de Barcelona casi tiene el triple de votantes que las tres restantes juntas, garantiza la complicación. Las primas de representación de Lérida, Gerona y Tarragona complican más el escenario. El voto rural vale más que el urbano y el independentismo catalán es muy carlista, decididamente «camperol». La suerte está echada: gobernarán, desde luego, los independentistas. Y habrá un intento de apaño que muy difícilmente va a ser la solución.

Lo vamos a ver en 2018, cuando se cumpla el centenario del primer intento serio de la política catalana de imponer a España un estatuto propio, cuando el Estado estaba más débil, más arruinado y tenso, al término de la primera Guerra Mundial. Antes, la Justicia, que lleva su propia agenda lenta, habrá procesado a alguno que ahora no lo está. Pero es dudoso que ese problema que algunos creyeron que desaparecería en las elecciones del jueves, haya desaparecido. Porque es una característica propia, congénita, del paisaje político, económico y social de la bendita España. Un asunto de familia, un no explicado problema de celos entre hermanos que hay que llevar a cuestas, entre rencillas y reconciliaciones.