Resucitan los Marx

Tabarnia nos recuerda a la Freedonia de la 'Sopa de ganso' de aquellos enloquecidos hermanas Marx desarrollando su humor absurdo y surrealista bajo la batuta de Leo McCarey. Tabarnia, tan cerca y tan lejos, rezuma desintoxicación, ironía y coña marinera frente a los que muestran escaso sentido del humor si este se proyecta contra ellos, pues de lo contrario sólo se trata de un bello homenaje a la libertad de expresión aunque el ingenio se cimente en el insulto.

La alcaldesa Ada Colau, preguntada por Tabarnia, se envolvió de pompa y circunstancia para responder que «una alcaldesa no está para comentar las ocurrencias de las redes sociales». Extraña y circunspecta respuesta por la parte de alguien que ha usado y abusado de esas redes y que se disfrazaba de heroína de todo a cien para montar pollos o «pollastres» y lograr así la fama que la trasladó hasta la poltrona. Lo de Tabarnia, en efecto, no es sino una ocurrencia o una divertida anécdota, pero si rascamos un poco observamos que la parodia nunca emerge por casualidad, sino cuando el modelo serio comienza a desvanecerse y perder peso. Existió una época mítica que nos obsequió clásicos del terror protagonizados por Drácula, Frankenstein y el hombre lobo, con aquellos inmortales Bela Lugosi, Boris Karloff y Lon Chaney. El género derivó hacia el mestizaje tipo 'El hombre lobo contra Drácula', lo cual revelaba el agotamiento de la fórmula. Finalmente, hastiado el público de sustos que no asustaban, llegaron las caricaturas lideradas por Abbot y Costello con obras como 'Atrapen a ese fantasma' o algo así. Los primeros aullidos de puro pavor concluyeron en mera cuchufleta de chiste. Tabarnia certifica que el inevitable despiporre se extiende ante la plumbea mística de pacotilla. Todos somos Tabarnia porque necesitamos esa válvula de escape.