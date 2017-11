RESPETO Y DECORO

Entre la cochambre del tópico y el fulgor de la gloria, disfruto con una serie de frases habituales que brotan desde las series o películas protagonizadas por mafiosos. «Nos veremos en el infierno» es un clásico que nació en los ochenta muy empleado cuando, por fin, se cargan al recalcitrante y casi inmortal bellaco. Pero sin duda mi favorita es «cuando me invitan a una casa procuro no mearme sobre la alfombra». Aquí observamos no sólo respeto, sino sentasez y una urbanidad tan bronca como sincera. Desde luego cada cual escoge su vestimenta una vez superada la frontera de las obligaciones del puesto laboral, y más allá de esta personal elección, también en la intimidad de nuestro hogar imponemos nuestras normas frente a esa gente desahogada que pretende marcar el territorio en zona ajena alegando unos derechos basados en su exclusiva manera de entender la libertad. Oiga, usted en su casa practique la libertad o incluso el libertinaje como le venga en gana, pero en la mía no porque en la mía mando yo. Y punto. Por eso, suena razonable y justo que los vendedores del Mercado Central traten de preservar su formidable y cuidado entorno protegiéndolo de esas bamboleantes hordas que, chacoloteando sobre sus chanclas y luciendo camisolinas renegadas, efectúan una suerte de metafórica lluvia dorada frente a los puestos de alimentos. El Mercado Central es la morada de los vendedores y conviene repartir amabilidad entre los turistas que alucinan ante la sinfonía de color y aromas, pero eso no significa soportar bandas de curiosos que se creen en un safari de tercera y afean el entorno desgarrando el mínimo decoro. Respeto. Todo se reduce al respeto y para respetarnos a nosotros mismos cabe exigirlo al prójimo. La elegancia de la cotorra que corona el Mercado Central no merece tanto atropello estético.