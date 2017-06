Ante la falta de liderazgos firmes y sensatos capaces de arracimar el sentir colectivo de la sociedad occidental, andamos desbrujulados y sólo asistimos a espontáneos coletazos individuales que nos recuerdan que todavía existe un minúsculo hueco para el valor, el honor y la dignidad. Naufragamos entre dirigentes bocazas de estrépito perpetuo como Trump o populistas sanguinarios de abracadabrantes modales como Maduro. Europa yace floja, blanda, luciendo gerifaltes oportunistas que convocan elecciones cuando creen que el viento sopla a su favor. Ni siquiera muestran astucia porque luego va y el tiro electoral les sale por la retambufa.

Una prueba demoledora acerca de este vacío la vimos ojipláticos cuando el partido de fútbol entre Australia y Arabia Saudí. Los australianos cumplían graves con el minuto de silencio que homenajeaba los últimos asesinados por los yihadistas. Los de Arabia pelotearon a su bola pasando de todo. Pero en este desacato, comentado por cierto bastante menos de lo que merecía pues los petrodólares de Arabia Saudí lubrican nuestras democracias con generosidad, a nadie se le ocurrió suspender el encuentro. No le exigiremos, a los futbolistas australianos, tipos jóvenes acaso de escasa formación o voluntad, que se hubiesen negado a jugar, pero, ¿y el entrenador, y los jefazos de la federación de fútbol australiano? ¿No se les ocurrió avisar de inmediato para que sus chicos saliesen de la cancha ante la falta de respeto? Pues no, la molicie, el miedo al escándalo, el pavor a molestar al otro (no sea que se enfade), quizá ese eterno «yo no quiero problemas» que suele lindar con la cobardía les impidió tomar una rápida decisión que hubiese recolocado la escala de unos valores mínimos. Y el Mundial se celebrará en Catar... Somos unos linces y nuestros líderes unos borregos.