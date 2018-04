Ni respecte ni educació

La notícia la coneixem tots. El Sr. Fuset, en una mala educació sense precedents en un càrrec públic, ha insultat al president i als components d'Interagrupació fallera, representants llegítims del món de les Falles, nomentant-los «putos mafiosos». Comportament inacceptable d'un regidor, assalariat dels valencians, que en qualsevol atre lloc del món haguera segut destituït d'immediat. Els insults i el despreci als ciutadans són tan habituals que un atre dels regidors de Compromís, el Sr. Grezzi, se sumà a la polèmica nomenant «mafiosos» i «matones» als membres de l'Interagrupació. Esta és la falta de respecte que demostren els pancatalanistes del nostre Ajuntament.

Tot açò significa un desafiu a la convivència cívica i a les obligacions i respecte que l'Ajuntament deu als representants de la nostra festa. El Sr. Ribó no és capaç de posar orde en el seu corral i destituir als qui han deshonrat el lloc que ostenten, ni tan sols ha segut capaç de reprendre'ls públicament.

Sr. Ribó, vosté demana tranquilitat i respecte. Sàpia que el món faller sempre ha respectat a la Fallera Major en la màxima dignitat que mereix. Pregunte vosté per qué alguns dels seus subordinats no respectaven el sentiment faller ficant-se baix del balcó de l'Ajuntament increpant a on estaven les Falleres Majors i les seues Corts, ¿no és aixina Sr. Grezzi?

Una atra que reclama cordura i respecte, la portaveu del PSPV, diu que ya està farta de la polèmica i li demana al president de l'Interagrupació que no faça política en les falles. ¿Per qué no els demana als seus companyers de govern que siguen més respectuosos?

Si els fallers no deuen de posar-se en política, molt menys deuen els polítics posar-se en el món de les falles per a destruir-les. Perdonem, no oblidem i votarem en conseqüència.