AL RESCATE DE LOS SINDICATOS

Resulta sorprendente comprobar cómo la izquierda ha conseguido imponer un pensamiento políticamente correcto favorable por supuesto a sus intereses. El recurso a la calle siempre lo ha manejado mucho mejor que los conservadores, cuya propia tendencia natural les lleva a la comodidad, cuando no a una cierta dejación. Y el autodenominado progresismo cuenta con la inestimable colaboración de un cuerpo de ejército integrado por intelectuales, profesores (sobre todo profesores) y medios de comunicación afines que no cejan ni un minuto en su empeño de imponer su discurso. Así, la manifestación sindical del 1º de mayo, que es un atavismo que bien entrado el siglo XXI apenas se sostiene, consiguió ayer sumar la reivindicación de los pensionistas y de las mujeres, salvando una convocatoria que languidece ante unas centrales burocratizadas y completamente superadas por un tiempo en el que sus mensajes han quedado claramente anquilosados. De tal manera que por la puerta de atrás y sin que nadie se dé cuenta se intenta colar la idea de que lo uno -las pensiones justas- y lo otro -el trato igual para hombres y mujeres, sin discriminación de ningún tipo- van íntimamente asociados a la izquierda y a sus sindicatos 'de clase', que vendrían a constituirse como los auténticos defensores de ambos colectivos, a los que la derecha habría desprotegido y maltratado. A su vez, con la misma sutileza se desliza que la culpa de la sentencia de 'la Manada' la tiene un colectivo, el de los jueces, conservador hasta la médula, incapaz de entender que la sociedad ha cambiado y empeñado en seguir aplicando unas leyes (que ellos no han redactado, debatido y aprobado, sino los políticos, aunque este detalle se omite) profundamente injustas, como ese Código Penal que no tipifica como violación toda denuncia de abusos sufrida por una mujer sin que sea necesaria más prueba que la propia declaración de la presunta víctima para condenar al culpable (se le llama así, culpable, ya antes del juicio, porque en realidad el nuevo pensamiento políticamente correcto señala que no hace falta un juicio, que si un hombre ha sido condenado por la calle con eso es más que suficiente para enviarlo a la cárcel).

El dominio absoluto que ejercen los profetas y los voceros del pensamiento único orilla la galería de antigüedades que salpican esas manifestaciones del 1º de Mayo, como las banderas republicanas o 'La internacional' al final de unos discursos reiterativos y en los que ahora se cuida siempre mucho lo de referirse a «los trabajadores y las trabajadoras». Como tampoco se comenta el torpe alineamiento sindical con los independentistas catalanes. Todo sea por la causa. En este caso, mujeres y pensionistas para salvar a los sindicatos.