De repente, un héroe español

Si mi ordenador valiera lo que el monopatín de Ignacio Echeverría ahora mismo limpiaría Europa de terroristas a golpe de tecla. Sin embargo, ni yo tengo su valor ni mis letras el poder de sus convicciones. Es un héroe extraordinario para una edad vulgar. Actualmente no deberían nacer héroes. Se les considera unos 'pringaos'. El universo contemporáneo ha sustituido la épica por el folletín, ha convertido la mediocridad en paradigma. Por eso, cuando descubrimos a uno tan valiente y digno como Ignacio, deberíamos avergonzarnos. Ya no existen palabras adecuadas para elogiarlo, palabras a la altura de su sacrificio. O más grave, nuestros elogios parecen falsos, se nos ensucian en la boca descreída. Somos incapaces de explicar que alguien entregue la vida luchando a favor del bien, la patria o la justicia. No se trata de que España no produzca héroes, resulta peor, ni los espera ni sabe ensalzarlos. Entre tantos que quitan calles, ¿habrá alguien que le ponga a una el nombre de Ignacio?

Echeverría es una víctima del terrorismo y, además, un héroe que luchó contra los terroristas. Iba paseando en bici con unos amigos por Londres cuando vio tres monstruos acuchillando a una mujer. Sin pensarlo, dejó caer la bicicleta y con lo único que tenía a mano, su monopatín, se enfrentó a los asesinos. Los amigos huyeron, como haría cualquiera. Se quedó a solas. El monopatín y su buena fe contra tres puñales como tres dentaduras de lobo solitario, su compromiso cristiano contra el fanatismo de la guerra santa. Seguramente, murió sin saber que sus verdugos servían a la bandera negra del llamado Estado Islámico. Seguramente, Ignacio apenas quería ayudar a una mujer maltratada. Seguramente, su causa sea incluso más honorable que la de plantar cara a los terroristas suicidas. Seguramente, Ignacio merece nuestras alabanzas, pero nosotros no merecemos pronunciarlas.

Necesitamos menos héroes con capa roja y pijama volador y más héroes reales como Ignacio. Figuras imprevistas que surjan del anonimato para darnos una lección de generosidad e idealismo. Ejemplos y modelos que no salgan de un concurso de cocina, una academia de karaoke o un vómito de telerrealidad. Necesitamos que nos recuerden que vale la pena sacrificar la vida por la vida. Que somos humanos.

¿Quién le iba a decir a este abogado de 39 años que moriría defendiendo con su monopatín a una mujer caída frente a un trío de terroristas con cuchillos? Parece una película, pero es la terrible realidad. La buena noticia es que estos hijoputas no tienen acceso a armas de fuego o explosivos. La mala, que asesinan igual. En el cambio de guardia de Buckingham, este mes, los soldados del gorro de piel de oso deberían desfilar con monopatines al hombro en vez de fusiles, por el joven español que llegó al peligro en bici antes que el ejército inglés. Por el héroe reconocido.